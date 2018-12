Fotografii despre anul 1918, când s-a făcut România Mare, cuprinse într-un album

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Maia Sandu este un politician slab și perdant și nu are șanse să câștige alegerile parlamentare. Opinia aparține jurnalistului unionist Ion Mischevca. Acesta a își argumentează declarația prin 10 ”fapte” ale liderului PAS, pe care le-a făcut pe parcursul carierei...

Regiunile ucrainene de la granița cu Rusia sunt sub lege marțială. Președintele Petro Poroșenko a luat această decizie după incidentul din strâmtoarea Kerci, la finalul lunii noiembrie, când marina militară rusă a capturat trei nave ucrainene și a luat prizonieri 24 de...

Potrivit lingvistului Vlad Pohilă, George Damian este un bun cunoscător al realităților din Republica Moldova și a istoriei neamului. „Albumul este de o necesitate mare, stringentă chiar, pentru că la noi, deși se scrie și se vorbește mult, mai sunt mulți pradă falsificărilor sovietice, că ar fi fost un act de inechitate, că România ne-ar fi ocupat abuziv. Albumul este admirabil, fotografii de epocă, unice, reproduceri de documente, hărți, tot ce trebuie pentru a fi convingători în a etala un adevăr istoric”, a spus Vlad Pohilă.

Istoricul Ion Negrei menționează că în acest an, când se sărbătorește centenarul marii uniri, orice informație despre evenimentele care au avut loc în spațiul românesc, între anii 1917-1918, sunt de mare valoare, deoarece ele au stat la baza săvârșirii unității naționale românești. „Albumul este o cronică fotografică a evenimentelor care s-au desfășurat în acest spațiu, în primul război mondial, în anul 1918 și după. Este un material inedit”, a spus Ion Negrei.

„Există în spațiul virtual un număr limitat de fotografii care ilustrează evenimentele acestor ani și ideea a fost de a mări acest număr de fotografii în spațiul online. Fotografiile pot fi utilizate de oricine. Am mers după criteriul cronologic. Editarea albumului a durat în jur de două luni, iar selectarea – aproape patru luni”, a spus George Damian.

