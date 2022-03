Franța lui Macron sponsorizează terorismul putinist. Renault reia producția de mașini la Moscova

Authentic Brands, proprietarul mărcii de îmbrăcăminte sport Reebok, a declarat luni că a „suspendat toate magazinele de marcă și operațiunile de comerț electronic din Rusia”. Brandul, care a fost evidențiat ca una dintre mai multe firme occidentale care au întârziat să ia măsuri, are aproximativ 90 de magazine în Rusia.

Avtovaz a vândut aproape 2.900 de vehicule în 2021, înregistrând profituri înainte de impozitare de 186 de milioane de euro (156 de milioane de lire sterline) pentru Renault – sau aproximativ 12% din câștigurile sale în acel an. Avtovaz a început ca o companie de stat în Uniunea Sovietică, producând mașini care au devenit puternic asociate cu regimul comunist sub mărcile Jiguli și apoi Lada.

Renault deține de la sfârșitul anului 2016 o participație de control de două treimi la producătorul rus de automobile Avtovaz, după ce a investit pentru prima dată, în ceea ce era atunci o piață în creștere rapidă, în 2007. Aceasta înseamnă că are operațiuni mai mari în Rusia decât majoritatea celorlalți rivali europeni, cu 40.000 de angajați locali, ceea ce reprezintă o provocare uriașă, deoarece guvernele SUA, Marea Britanie și UE încearcă să izoleze economic Rusia.

Renault suspendase producția la fabrică, luna trecută, invocând probleme logistice după invazia Ucrainei. Totuși, decizia Renault de a relua producția are sprijinul guvernului francez, care este principalul său acționar, potrivit unor surse citate de Reuters.

Producătorul francez de automobile Renault a reluat producția în fabricile sale din Moscova, înfrângând tendința multor alte mari companii globale care au tăiat legăturile cu Rusia din cauza războiului său împotriva Ucrainei, scrie The Guardian.

