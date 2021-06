Franța, zguduită de scandalurile de incest și abuzuri sexuale asupra copiilor: sub acuzație, „socialiștii-caviar”

"Această mișcare a organizatorilor nu este cea mai inspirată, are, evident, iz politic și discreditează tot ce ar trebui să reprezinte un astfel de premiu, care poartă răsunătoarea...

Analistul politic din România, Dan Dungaciu susține că AUR are șanse mari să ajungă în viitorul Parlament de la Chișinău și că de acest partid va depinde câtă Rusie va...

Am observat unele păreri cu pretenții - că Rusia folosește radicalii naționaliști ca să alimenteze discursul partidelor pro-ruse în Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Alt...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Stiinta vindecatoare a dacilor se bucura de atata faima in antichitate, incat remediile folosite de ei erau recomandate de marii medici ai timpului, in scrierile lor. Salvate ca prin minune de...

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful este cinstit pe 1 iunie. Sfantul Iustin s-a nascut in jurul anului 100 si a trait in vremea imparatilor romani Antonin cel Pios (138-161) si Marcus...

Sfantul Dorotei a trait in timpul domniei imparatului Liciniu. Sfantul Dorotei a fost episcopul Bisericii din cetatea Tir pana in vremea imparatului Iulian Apostatul, cand, din cauza refuzului de a...

Istoricul A.M. Stoenescu: Traseul de dreapta al României a fost frânt prin uciderea lui Barbu Catargiu.

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Atunci când un sistem etic se bazează exclusiv pe principiul consimțământului sexual, este destul de ușor să justifici interzicerea, de exemplu, a pornografiei infantile, deoarece aceasta presupune abuzarea copiilor reali în procesul de producție. Dar cum rămâne însă cu imaginile descrise de poliție ca „pseudo-fotografii”, care înfățișează copii adevărați? Dar cu ilustrațiile? Dar cu adulții care se deghizează în copii, în timpul actului sexual? Și cum rămâne cu artiștii porno foarte tineri? Dar cu actorii porno care, în mod deliberat, fac în așa fel încât să pară cât mai tineri? Sigur, ne putem feri, din intuiție, de acte care, dacă nu sunt strict pedofile, țin de pedofilie, dar un sistem etic bazat pe consimțământ sexual nu are cum să reglementeze această intuiție.

Dar Foucault și aliații lui nu au afirmat niciodată că constrângerea violentă a copiilor să întrețină relații sexuale este OK. Mai degrabă, au susținut că dorința sexuală se dezvoltă mai devreme la unii copii decât la alții și că, prin urmare, este posibil ca minorii, în unele cazuri, să aibă relații sexuale cu adulți, netraumatizante pentru minori. Ei nu au susținut că consimțământul sexual nu este important, ci mai degrabă că minorii sunt uneori capabili să consimtă la actul sexual. Și au sugerat că pedofilii sunt o minoritate sexuală denigrată, care suferă teribil din cauza tabuului legat de relațiile sexuale copil-adult. Prin urmare, ideea lor nu era o deviere de la discursul progresist care pune preț pe consimțământ, ci în consonanță cu acesta.

Această istorie sordidă prezintă o problemă pentru discursul progresist despre revoluția sexuală, care consideră perioada de după anii ‘60 drept un marș constant către eliberare (emancipare?). Dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Desigur, au existat, pe bună dreptate, beneficiari ai liberalizării sexuale – lesbienele, homosexualii și bisexualii, ale căror relații sunt acum nu numai dezincriminate, ci și recunoscute de stat, în Occident. Dar orice schimbare socială vine la pachet cu compromisuri, ascunse sub preș de discursurile simpliste, care nu lasă loc complexității.

Sub hashtagul #Metooinceste, Franța se confruntă cu condamnarea publică. Feministele organizează proteste în sprijinul unei femei presupus a fi fost violată de 20 de pompieri parizieni, când avea între 13 și 15 ani. Legile franceze privind violul sunt laxe, comparativ cu cele din Marea Britanie, ceea ce înseamnă că, în ciuda vârstei tinere a victimei la momentul comiterii infracțiunilor, bărbații deferiți justiței nu pot fi acuzați de viol decât dacă procuratura dovedește că victima a fost supusă violenței sau constrângerii. Între timp, actorul Richard Berry, autorul Gabriel Matzneff și regizorul Christophe Ruggia se numără printre figurile proeminente care au fost acuzate de abuzuri sexuale asupra copiilor, comise în aceeași perioadă în care Duhamel însuși ar fi comis infracțiunile cu pricina.

„Mulți știau, dar majoritatea a pretins că nu s-a întâmplat nimic ”, scrie Camille Kouchner în noua sa carte, care a provocat senzație în Franța. Kouchner este fiica vitregă a lui Olivier Duhamel, intelectualul și omul politic în vârstă de 70 de ani, din generația “șaișoptiștilor”, adică generația celor care au ocupat Sorbona în 1968 și s-au delectat apoi din plin de noile libertăți ale epocii. În cartea ei, La Familia Grande, publicată luna trecută, Kouchner dă amănunte despre presupuse abuzuri sexuale comise de Duhamel asupra fratelui ei geamăn, pe atunci în vârstă de 14 ani, în 1988. Și nu numai Duhamel este acuzat, ci și suspușii lui prieteni, așa numiții „socialiștii-caviar”, revoluționarii reuniți sub sloganul „Il est interdit d’interdire!” („Este interzis să interzici”), care, pretinde Kouchner, ar fi tolerat sau ar fi participat la numeroase abuzuri sexuale asupra copiilor, rămase nepedepsite.

Chiar dacă nu am rezolvat încă problemele prezentului, pandemia de coronavirus ne ține încă în casă și continuă să facă victime, trebuie să ne gândim totuși și...

Plantele sunt stâlpul ecosistemului pământului. Acestea asigură oxigen și hrană, care sunt necesare pentru supraviețuirea noastră pe pământ. Plantele pot apărea sub...

Girafa este cel mai înalt animal, dar oamenii de ştiinţă nu reuşesc să-şi explice cum au ajuns să aibă gâtul lung. Un renumit zoolog francez, Jean Baptiste de Lamarck, are o...

