Franco Frattini, un apărător al intereselor Chișinăului sau ale Moscovei?

Au început filmările pentru primul serial bazat pe acţiunea din "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", realizatorii folosind ca titlu provizoriu formula "Bloodmoon", relatează contactmusic.net. Producţia - care o are în distribuţie pe actriţa britanică...

„Fabrica de troli” din Rusia ar fi folosit un software dezvoltat pentru a influența referendumul Brexit, relatează The Telegraph.

Și în această privință Franco Frattini a avut o poziție favorabilă Federației Ruse. El a declarat că, la depozitul de la Cobasna, care datează din 1940, sunt stocate muniții învechite, care nu pot fi transportate pentru distrugere în alte părți. „Ele prezintă pericol pentru oamenii din zonă. Este o întrebare deschisă și pentru mine, nu am un răspuns acum, dar voi explora acest subiect”, a menționat reprezentantul OSCE.

„O inspecție efectivă a depozitului de muniții de la Cobasna, inclusiv împreună cu reprezentanții OSCE, ar putea să ne ofere o garanție suplimentară că, în acest depozit, lucrurile sunt bine administrate și să cunoaștem exact ce am putea să facem cu munițiile care deja nu corespund criteriilor de întreținere”, a subliniat Cristina Lesnic.

Cibotaru consideră că R. Moldova nu a avut deocamdată nicio guvernare care să fie în stare să ocupe o poziție tranșantă față de soluționarea acestui diferend. „Consider că noi nu am avut o abordare corectă a conflictului în general sau că întrebările, care au apărut, au fost un tribut al timpului, dar aici trebuie să avem cu totul altă abordare. Aceasta începe de la retragerea trupelor ruse. Noi nu putem discuta despre niciun fel de reglementare sau despre soluționarea conflictului atât timp, cât există o prezență a trupelor militare ruse în regiune și, mai mult, atât timp, cât pe an ce trece acolo se dezvoltă forțele paramilitare”, consideră Viorel Cibotaru.

Politologul Oazu Nantoi, deputat din partea Blocului ACUM, s-a arătat deranjat de întrebările noastre și ne-a spus că nu este „un idiot”, ca să comenteze declarațiile lui Frattini. „Pe mine mai puțin mă interesează ce spune Frattini în situația în care frații de pe ambele maluri ale Nistrului își fac afaceri dubioase, scuipând în viitorul statului R. Moldova și în cetățenii lui. De ce trebuie să comentez declarațiile lui Frattini? Mă considerați idiot?”, ne-a răspuns politologul.Declarația lui Frattini nu are nimic comun cu realitatea. De această părere este și analistul politic Viorel Cibotaru. Potrivit lui, nimeni nu a obținut succese în soluționarea conflictului transnistrean, care nu are nicio soluție viabilă ce ar putea să ne conducă la gândul că va fi reglementat. „Poate că cineva din birocrați consideră că a obținut niște succese, dar nimic în interesul acestui conflict nu s-a produs”, spune expertul.

În același timp, expertul dă asigurări că Frattini este o unealtă a Moscovei. „Ca reprezentant special al OSCE pentru procesul de reglementare, în dorința de a-i face pe plac Kremlinului, care are cea mai mare cotă de finanțare în OSCE, Frattini se arată încântat de „dinamica pozitivă” în procesul de reglementare. De-a lungul anilor, OSCE întreprinde acțiuni camuflate, îndreptate împotriva intereselor naționale ale R. Moldova, iar Frattini, în opinia mea, este o unealtă a lui Putin! Iată ce înseamnă să cedezi Tiraspolului elemente de statalitate, cum sunt aplicarea apostilei pe diplomele de studii emise de separatiști sau mecanismul de participare a vehiculelor din stânga Nistrului în traficul internațional. Iată ce înseamnă să treci cu vederea, în mod criminal, Legea R. Moldova din 22 iulie 2005 cu privire la statutul localităților din zona transnistreană, care prevede retragerea definitivă a trupelor ruse și a armamentului rusesc din stânga Nistrului”, precizează Valeriu Cerba.

„În ultimii doi ani, Chișinăul și Tiraspolul au obținut, pas cu pas, succese în abordarea neînțelegerilor. Astăzi am încurajat ambele părți să continue această cale, în spiritul dialogului și al cooperării reciproce, indiferent de procesele politice interne.

