Frate, frate dar brânza-i pe bani! Rușii REFUZĂ să doneze R. Moldova vaccinul Sputnik, așa cum au procedat românii

Deși nu mai are atribuții în administrația publică, Igor Dodon predinte că ar fi negociat cu Dmitry Kozak livrarea Sputnik V în Republica Moldova. Potrivit lui, Guvernul este gata să cumpere 500.000 de doze.

De asemenea, am discutat cu partea rusă procesul de achiziționare a vaccinului, pentru că noi am lansat o procedură… Guvernul Republicii Moldova a lansat o procedură de cumpărare din contul statului. Am spus că partea modovenească, adică noi, suntem gata să cumpărăm 500.000 de doze a vaccinului Sputnik V și să plătim banii. Banii sunt în buget”, a relatat Dodon.

Amintim că România a donat GRATUIT R. Moldova sute de mii de doze de vaccin.