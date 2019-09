Fratele lui Igor Dodon a devenit DIN NOU partener de afaceri cu fiul procurorului general rus Igor Chaika

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii ani a Rusiei oficiale de a rescrie, reinterpreta şi manevra în scop politic până la...

Luna Septembrie aduce schimbari mari pentru toate semnele zodiacale. Iata ce ti-au rezervat si tie. BERBEC Ai energie sa faci lucruri noi si sa iti exprimi creativitatea. Vei invata sa iti folosesti emotiile mai bine. Vei avea o luna in care ambitiile tale isi vor atinge telul. Pune...

Primăria Chișinău a alocat, în luna august curent, 344 de mii de lei pentru restaurarea monumentului sovietic din fața Academiei de Științe a Moldovei, dedicat „eliberatorilor de sub ocupația fascisto-germană”, acolo unde președintele Igor Dodon și socialiștii au...

Principala activitate a PEO în documentele sale constitutive este colectarea deșeurilor nepericuloase, precum și a celor periculoase. Așa cum sunt indicate activități suplimentare, în special: colectarea deșeurilor periculoase; tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase și nepericuloase; colectarea și tratarea apelor uzate; prelucrarea materiilor prime secundare nemetalice; comerțul angro cu deșeuri și resturi; tratarea și eliminarea deșeurilor radioactive, activități pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

