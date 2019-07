FRATELE lui Igor Dodon are AFACERI cu Chaika / Vor construi peste un MILION de metri pătrați de IMOBILE DE LUX

Fratele mai mic al președintelui R. Moldova Igor Dodon, Alexandru Dodon, a devenit proprietarul a 15% din acțiunile companiei rusești ”Archpley Development”, a omului de afaceri și politicianului Igor Chaika, fiul Procurorului General al Rusiei, care este și președintele Grupului de afaceri moldo-rus, din partea Moscovei.

Igor Chaika a confirmat că Dodon a devenit co-proprietarul ”Archplay Development”, refuzând să dezvăluie termenii tranzacției. Potrivit antreprenorului, compania va avea proiecte de construcții numai în Rusia și nu intenționează să lucreze în R. Moldova. Compania urmează să construiască peste un milion de metri pătrați de imobile de lux și de afaceri în orașul Moscova.

Igor Chaika a înființat ”Archpley Development” în 2017 împreună cu Alexander Ponomarev. Inițial, 60% din companie aparținea lui Chaika, iar 40% era deținută de Inspire LLC, care este deținută de Ponomarev. Acum, structura de proprietate este diferită: 45% - Chaika, 40% - Inspire și alte 15% din acțiuni îi aparțin lui Alexandru Dodon.

Igor Chaika este unul din cei doi fii ai procurorului general al Rusiei, Iuri Chaika. Conform unei investigații a Fundației Anti-Corupție (FBK), conduse de opozantul rus Alex Navalnâi, Igor Chaika ar fi câștigat mai multe contracte cu statul cu largul sprijin al influenței tatălui său.



Aceeași anchetă a FBK pomenește și afacerile gri ale fratelui lui Igor, Artem Chaika. Acesta din urmă, de altfel, se află și pe celebra “listă Magnitsky”, a celor cărora SUA le-au impus sancțiuni.

Fundația soției lui Igor Dodon a fost finanțată de același Chaika

Legăturile dintre președintele moldovean, Igor Dodon, și cel rus, Vladimir Putin, au o componentă financiară directă. Cel puțin 70.000 de euro au intrat în contul fundației „Din suflet” a Galinei Dodon, soția președintelui Republicii Moldova, dintr-un cont deschis pe numele lui Igor Chaika, fiul procurorului general al Federației Ruse. Informația reiese dintr-un articol publicat de Linx, un proiect al Centrului Român pentru Jurnalism de Investigație (CRJI).

Solicitată să comenteze informația, Președinția declară că cei care sponsorizează Fundația nu vor ca numele lor să fie făcute publice.

„Din suflet”, pe site-ul prezidențial

Potrivit sursei citate, care citează documente confidențiale (care au originea în Republica Moldova) consultate de către Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, pe 16 august 2017, în contul bancar pentru euro (deschis la Victoriabank din Chișinău) al fundației „Din suflet” a intrat suma de 70.000 de euro. Numărul contului fundației, așa cum apare în documentele consultate de către Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, este MD76VI022240300000223EUR. Acest număr de cont apare ca atare pe site-ul președinției moldovenești, la categoria „Prima Doamnă”, unde se vorbește de fundația „Din suflet”. De altfel, „Din suflet” are o pagină dedicată pe site-ul actual al președinției moldovene.

Fiul procurorului general al Rusiei, oficial în Moldova



Conform surselor indicate, suma de 70.000 de euro a provenit dintr-un cont deschis la Absolutbank din Moscova, cont deschis pe numele lui Igor Chaika.



Alexandru Dodon și fratele său Igor Dodon.

La puțină vreme după realizarea acestui transfer bancar, Igor Chaika a fost numit ambasador de afaceri în Moldova și Transnistria de către „Delovaya Rossiya”, organizație a mediului de afaceri rus. Conform publicației electronice moldovenești Infotag, președintele moldovean Igor Dodon este un apropiat al „Delovaya Rossiya”: „In March, with participation of Moldovan President Igor Dodon, „Delovaya Rossiya” head Alexey Rapik, business union Co-Chairman Andrei Nazarov and other representatives of the „Delovaya Rossiya”, a massive business forum took place. Highest-level contacts continued in June within the response mission of Russian entrepreneurs to Moldova, as well as in September – to Transnistria under the chairmanship of Igor Chaika”, the website says” (trad. - în martie, cu participarea președintelui moldovean Igor Dodon, șeful „Delovaya Rossiya”, Alexey Rapik, co-președintele uniunii de afaceri Andrei Nazarov și alți reprezentanți ai „Delovaya Rossiya”, a avut loc un impozant forum de business. Contactele de nivel înalt au continuat în iunie în cadrul unei misiuni de răspuns a antreprenorilor ruși în R. Moldova, la fel și în septembrie - în Transnisia, sub președinția lui Igor Chaika).

Igor Chaika, afaceri cu statul. Artem Chaika, pe lista Magnitsky

Igor Chaika este unul din cei doi fii ai procurorului general al Rusiei, Yuri Chaika. Conform unei investigații a Fundației Anti-Corupție (FBK), conduse de opozantul rus Alex Navalnîi, Igor Chaika ar fi câștigat mai multe contracte cu statul rus, cu largul sprijin al influenței tatălui său: „FBK’s investigation complements earlier reports by Forbes and Vedomosti, which have published information about Yuri Chaika’s other son, Igor, who is the winner of several state procurement contracts. There is speculation, readers will be unsurprised to learn, that Igor’s good fortune with these contracts is somehow connected to his father”. (trad. - Investigația FBK a completat informații precedente publicate de Fobes și Vedomosti, care au publicat despre celălalt fiu al lui Yuri Chaika, Igor, câștigător al câtorva contracte de achiziții cu statul. Există o speculație, despre care cititorii nu vor fi surprinși să afle, că norocul lui Igor cu aceste contracte este oarecum conectat cu tatăl său).

Aceeași anchetă a FBK pomenește și afacerile gri ale fratelui lui Igor, Artem (Artyom) Chaika.

