Fraudă globală cu produse din pește și fructe de mare

Nu este o metaforă şi mi-aş fi dorit să fie un fake-news. Nici una, nici alta. Ştirea are de ce să producă fiori, pentru că bagă direct omenirea într-un teritoriu neexplorat,...

Am privit acum seara "Secretele puterii" - o emisiune, avându-l drept moderator pe Alex Cozer. Evident, am urmărit cu atenție comentariile în timp real și vă expun...

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Cercetătorii de la Universitatea din Columbia Britanică au estimat anul trecut că se pescuiesc ilegal între 8 și 14 milioane de tone de pește pe an.

Printre neregulile constatate în piața produselor din pește și fructe de mare Etchetare eronată: specii diferite din aceeași familie Produse înlocuite cu alți pești / specii pe cale de dispariție Proteină de porc sau de la alt animal, amestecată în compoziția produsului de pește „Nu vă închipuiți că pune cineva o fleică de porc în chestia aia. Vorbim de proteină animală, de proteină de porc. O parte din ce cumpărăm, pește panetat, chiar dacă are forma, nu este pește. Sunt bucăți de carne rezultate în urma tranșării și apoi lipite. Există o soluție care asta face. Și care este legală”, explică Sorin Minea, de la Romalimenta.

„Vă dau un exemplu. Toată lumea o ține langa cu originea cărnii din preparate. Să spunem că eu fac cârnați și am carne de porc din România și Noua Zeelandă. Și etchetez carne de porc din România, că dă bine la patrioți. Dacă cineva vrea să demonstreze, cum arată că am carne din Noua Zeelandă după etichetă? Există vreo analiză de laborator? Dacă la pește, la crap, scriu origine România și eu îl aduc din Italia, poate fi analizat doar pe trasabilitate. Trasabilitatea este însă relativă, pentru că la un moment dat se poate rupe și nu o mai găsește nimeni. Eticheta se adresează celor corecți. Dar pe piața din România și din Uniunea Europeană există producători și distribuitori care au legături vagi cu corectitudinea. Vorbim despre o piață gri spre neagră, mai ales la pește, inclusiv în România.”

Au fost centralizate 44 de studii recente, făcute pe baza unor tehnologii de vârf. După ce au analizat ADN-ul produselor din pește, cercetătorii au concluzionat că 36% din cele aproape 9.000 de produse vizate în 30 de țări au nereguli în etichetare, ceea ce ar demonstra, relatează The Guardian, o fraudă globală.

Aproape 40% din produsele din pește și fructe de mare vândute la scară globală în restaurante, supermarketuri sau piețe induc consumatorii în eroare, arată o investigație făcută de The Guardian.

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

