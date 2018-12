Am descoperit recent o carte de bucate din anii interbelici. Maria Pârvulescu, directoarea revistei "Femeia satelor", care apărea la Timișoara între 1934-1939, publica o cărțulie în care-au încăput fix 100 de rețete de "Mâncăruri de post", împărțite în 5 capitole: Ciorbe, Mâncăruri, Fripturi, Salate și Dulciuri.

Ce scria autoarea despre post? "Unii spun că postul este greu, alții că postul este prea scump; adevărul însă nu este de partea niciunora. Greu ar fi postul dacă timp de 6 săptămâni omul n-ar mânca altceva decât ciorbă de fasole și salată de cartofi, așa cum de altfel fac mulți săteni; iar scump este numai dacă se pregătește caracatiță, tohn și se mănâncă numai halva, așa cum fac orășenii".

Cele 100 de rețete – multe dintre ele publicate de autoare, de-a lungul anilor, în paginile revistei pe care o conducea – sunt de toate soiurile, nu neapărat românești, nu neapărat simple, fiind menite să ridice „bucătăria sătencei” la standardul gospodinelor de oraș. Dintre toate, capitolul intitulat "Fripturi" m-a intrigat – că doar eram în post! Ce fel de "fripturi" recomanda Maria Pârvulescu sătencelor cu frică de Dumnezeu? Repede m-am lămurit că în cele 9 rețete nu se foloseau decât legume: cartofii ori țelina pane, chiftelele de cartofi, praz sau spanac. Mi s-au părut relativ simplu de preparat. Ingenioase sunt însă mâncărurile precum "cotletele"... de fasole sau din diferite zarzavaturi. în primul caz, din piureul obținut din fasole fiartă și zdrobită, în care s-a adăugat ceapă prăjită și sare, se formează cu mâna "cotlete", care se tăvălesc în pesmet și se prăjesc în ulei încins. Cea de a doua rețetă v-o redau integral: "Cotlete din diferite zarzavaturi. Fierbem diferite zarzavaturi, le scurgem și le lăsăm să se răcească. Separat fierbem cartofi. Cartofii îi strivim, iar zarzavatul îl trecem prin mașina de tocat carne. încingem untdelemnul, îi adăugămn ceapă și când aceasta s-a rumenit, punem peste ea zarzavatul, pe care-l ținem până ce nu va mai avea apă deloc. Luăm de la foc și punem sare, pătrunjel verde și cartofi și lăsăm apoi să se răcească. Până atunci înmuiem franzelă în apă călduță, o stoarcem, o dăm prin sită și o amestecăm cu zarzavatul. Formăm cotletele, le tăvălim în pesmet și le prăjim în untdelemn încins. Servim cu salată". După ce am citit din scoarță în scoarță cartea bănățencei, am un singur regret: că am descoperit-o târziu, când Postul Crăciunului e demult început. Dar nu-i nimic, la primăvară-i rânduit alt post!