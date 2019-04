Frontiera care scindează Regatul. De ce nu poate ieși încă Marea Britanie din UE

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Acest acord a fost însă respins de trei ori de deputaţii britanici. Micul partid unionist nord-irlandez DUP, care îi asigură Partidului Conservator al premierului Theresa May majoritatea în parlament, este un adversar înverşunat al acestuia, refuzând ca provincia să fie tratată diferit de restul Regatului Unit.

Reuniţi la apelul grupului Border Communities against Brexit (Comunităţi frontaliere împotriva Brexit-ului), manifestanţii, printre care fostul lider al partidului naţionalist irlandez Sinn Fein, Gerry Adams, şi actuala preşedintă, Mary Lou McDonald, s-au adunat pe un pod deasupra unei autostrăzi care face legătura între Dublin şi Belfast.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)