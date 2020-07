Frontierele române și Marile Puteri. „România avea nevoie de calea ferată pentru a fi capabilă să participe la acțiunile anti-bolșevice”

Echivalentul britanic al grupului american „Inquiry” a fost Political Intelligence Departament (P.I.D.) din cadrul Foreign Office, condus de Sir William George Tyrrell și compus din câțiva oameni care au avut o influență covârșitoare asupra stabilirii frontierelor în Europa Centrală și Răsăriteană: Harold Nicolson, Allen Leeper, Robert Setton-Watson, Lewis Namier etc. Într-un memoriu despre „Frontierele viitoare ale Ungariei”, scris în noiembrie 1918, Setton-Watson a sprijinit ideea unității naționale a românilor, cehoslovacilor și iugoslavilor, împreună cu garanții speciale pentru drepturile minorităților, recunoscând că frontiera maghiară propusă de el lăsa câteva sute de mii de maghiari în România. Delegații britanici și americani și-au armonizat pozițiile în ceea ce privea frontierele României înainte de prima ședință a Comisiei pentru România care s-a desfășurat la 8 februarie 1919. În mod neobișnuit în cazul negocierilor teritoriale, se părea că existau puține puncte de vedere divergente în ceea ce privea pozițiile franceze și cele britanico-americane în cazul viitoarei frontiere a României cu Ungaria. Cei care au contribuit în mod deosebit la conturarea unui punct de vedere comun anglo-americano-francez au fost doi experți, Emmanuel de Martonne și americanul Douglas Wilson Johnson, care, deși nu erau membri ai Comisiei, au participat și au influențat multe dintre ședințele grupului de studiu. Singurii care s-au dovedit oscilanți au fost italienii. Uneori au propus o linie de frontieră favorabilă cert maghiarilor, alteori românilor. Experții italieni legau toate discuțiile de propriile lor interese și negocieri cu celelalte Mari Puteri. De aici și oscilația lor în timpul Conferinței de Pace de la Paris.

Experții americani au adus la Comisie un plan complet pentru rectificări teritoriale, rezultat al unor studii întreprinse de un grup de savanți, cunoscut sub numele de „Inquiry”, reunit sub supervizarea Colonelului House, încă din 1917. Recomandările acestui grup, prezentate președintelui american Wilson încă din ianuarie 1918, sugerau să acorde României întreaga Transilvanie, două treimi din Banat, dar nu și Cadrilaterul. Frontiera propusă în ceea ce privea Transilvania era destul de asemănătoare cu cea fixată în final, diferența fiind în zonele marilor orașe Satu Mare, Carei, Oradea și Arad, care erau lăsate Ungariei.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Jacob Heilbrunn, editorul publicației The National Interest, l-a intervievat pe Konstantin Remchukov, proprietarul și redactorul-șef al Nezavisimaya Gazeta, în contextul referendumului constituțional care a consfințit rămânerea la putere a lui Vladimir Putin și după...

Bolile cardiovasculare ocupa primul loc in topul deceselor inregistrate la nivel mondial. Recunoasterea timpurie a simptomelor, consultatiile periodice la medicul specialist cardiolog, cat si tratarea imediata a afectiunilor cardiovasculare reprezinta unii dintre cei mai importanti pasi pe...

Horoscop 13 Iulie 2020, ora: 00:20

Mercur si-a inceput, in sfarsit, miscarea directa si simti incantarea in aer. Dintr-o data vrei de toate. Visezi la toate lucrurile pe care nu le-ai putut face pana acum din diverse motive. Daca esti din zodia Gemeni sau Fecioara, lumea ta renaste. Comunici usor cu toata lumea. Luna este in...