Frontul din Karabahul de Munte. Militarii armeni au abandonat mai multe tancuri T-72 (VIDEO)

Azerbaijan Army's Rafael Spike ER ATGM in Karabakh conflict. #spike #Israel #Azerbaijan #Armenia #Karabagh pic.twitter.com/EahKa7DNq8

Ministerul azer al Apărării nu a precizat ce tip de lansatore de rachete ghidate folosesc militarii săi, dar analişti OSINT, care administrează blog-ul de apărare The Dead District, au precizat că este vorba despre lansatoare israeliene de rachete Spike ER.

În postarea publicată pe Twitter, Ministerul Apărării din Azerbaidjan nu a precizat ce tip de tancuri au capturat forțele armate azere, dar în urma analizării imaginilor am constatat că este vorba despre mai multe tancuri T-72. După cum se poate observa, pe tancuri sunt prezente atât steagul armatei armene, cât şi alte însemne militare.

