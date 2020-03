Fructul care combate reținerile de APĂ / Este cel mai bun diuretic

Bun pentru potolirea setei, hipocaloric si foarte diuretic, pepenele galben ocupa loc special in regimul alimentar al celor care tin la silueta.

Acest fruct furnizeaza doar 48kcl/100 g, iar culoarea sa galben-porticalie dovedeste continutul ridicat de provitamina A. Pepenele galben contine si vitamina C, precum si fibre cu proprietati laxative.



Alcatuit in proportie de 88% din apa si bogat in potasiu, fructul are o pronuntata capacitate diuretica ce il recomanda in lupta impotriva retentiei de apa. In acelasi timp favorizeaza eliminarea toxinelor si stimuleaza sistemul renal. Nivelul glucidelor variaza intre 6 si 14%, constand indeosebi in zaharoza.