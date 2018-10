FSB și GRU - niște coloși pe picioare de argilă

Deceniile de ocupație și dominare ideologică sovietică a statelor din Europa Centrală și de Est în secolul XX au lăsat traume profunde în mentalul colectiv al populației din regiune.

Cea mai importantă și mai cunoscută dintre acestea, care a rămas vie și astăzi în spiritul nostru, este frica de serviciile secrete rusești, de acele instituții sinistre care au pus în aplicare planuri monstruoase de distrugere fizică și morală a oricărei opoziții anticomuniste, de subminare a oricăror tentative de a rezista sistemului totalitar. Chiar și la aproape trei decenii de la dispariția „imperiului răului”, această frică persistă, ba chiar a devenit mai puternică, pentru că, odată cu multe alte fenomene și procese, influența acestor servicii s-a globalizat.

Asistăm, mai ales în ultimii ani, la o revigorare a acțiunilor subversive ale Kremlinului, care se manifestă nu doar în fosta lor „zonă de influență”, dar și în întreaga lume. Câștigarea de către Vladimir Putin a celui de-al treilea mandat de președinte al Federației Ruse în anul 2012 a marcat sfârșitul unei scurte perioade de „destindere”, care s-a manifestat printr-o serie de tentative modeste de liberalizare și modernizare a vieții politice interne și a poziționării externe a Rusiei medvedeviene. Iar criza care a început în anul 2014, prin anexarea Crimeii și provocarea războiului sângeros din estul Ucrainei, a semnificat debutul unui „război informațional total”, declanșat de Rusia împotriva Occidentului. Informațional – fiindcă, în afară de propagandă, Rusia de astăzi nu dispune de niciun alt fel de arsenal capabil să impresioneze marile puteri. Şi total, fiindcă, în ultimii câțiva ani, Kremlinul acționează pe toate fronturile ideologice posibile, pentru a decredibiliza, submina și diviza Occidentul.

Tehnici de lucru ale serviciilor secrete ruseşti în lume

Unionismul a devenit ţinta acestor servicii în statele româneşti





De la imixtiunea grosolană în procesele electorale din SUA, Franța sau Italia, până la sprijinirea fățișă a separatismului din Marea Britanie (inclusiv Brexit-ul) și Spania, și până la „terorismul energetic” în privința statelor cărora le furnizează hidrocarburi, Rusia este în prezent activă la toate capitolele, se implică peste tot, caută să destabilizeze prin toate metodele țările în care democrația și liberalismul economic au devenit deja o tradiție bine ancorată. Așa cum „îi stă bine” oricărui regim autoritar, instrumentele pe care le utilizează Rusia pentru a-și atinge obiectivele sunt de resortul serviciilor secrete, care pun în funcțiune o panoplie întreagă de metode și tehnici. Utilizarea activă a unei armate de hackeri și de trolli pe rețelele de socializare, propagarea intensă a unor minciuni sfruntate prin intermediul mass-mediei, coruperea și aservirea politicienilor locali, infiltrarea mediilor intelectuale, provocarea cu bună știință a scandalurilor diplomatice cu scopul discreditării autorităților locale și naționale, campanii de linșare mediatică ce pot ajunge până la răfuiala fizică îndreptată împotriva opozanților sau celor care nu mai susțin regimul de la Kremlin – iată doar câteva dintre metodele gândite în laboratoarele serviciilor rusești și puse în aplicare pe toate meridianele globului.Evident, România și R. Moldova nu sunt o excepție. Rusia este implantată în cele două state românești printr-o foarte solidă și eficientă rețea de „agenți de influență”, care reușește în multe cazuri să impună o agendă publică distorsionată și să facă uz de nivelul de sărăcie al populației și de posibilitatea de a corupe politicienii, pentru a-și promova linia ideologică. Exemplele, chiar și foarte recente, de implicare activă a serviciilor rusești în viața internă din ţările românești sunt extrem de numeroase. Întocmirea unei liste, chiar și incomplete, în această privinţă, ar face obiectul unui material foarte vast, care ar ocupa multe zeci sau sute de pagini.

Lucru bine știut, la noi ținta preferată a frontului ideologic kremlinez sunt unioniștii – cei care doresc și acționează în favoarea realizării dezideratului de unitate națională a tuturor românilor și, implicit, pentru lichidarea consecințelor imixtiunii rusești în spațial românesc. Unioniștii sunt atacați în toate felurile posibile și în mod permanent: obiectivul reunificării este demonizat, luat în derâdere, acuzat de toate relele de la noi, ridiculizat. Liderii unioniști sunt și ei atacați permanent. În ultimul timp, a devenit foarte la modă plasarea unioniștilor „în buzunarele cuiva”, asocierea lor cu regimul criminal, denigrarea, calomnierea și diminuarea artificială a rolului și ponderii lor în viața politică, culpabilizarea permanentă prin transferul de responsabilitate pentru toate relele din lume etc. Din păcate, trucurile propagandistice de acest fel se bucură de o anumită audiență, căci o anumită parte a populației se lasă pradă acestor manipulări nerușinate. În același timp, contraofensiva Occidentului, care este foarte activ în ultimul timp în denunțarea războiului ideologic pornit de Rusia, își face și ea simţite efectele din ce în ce mai mult.

Agenți secreți, demascaţi şi denunţaţi public

Zeci de persoane „domiciliate” la sediul GRU

Cu toate acestea, un lucru devine din ce în ce mai evident, şi anume că serviciile secrete rusești – vârful de lance al ofensivei Kremlinului în întreaga lume – nu mai sunt nici ele ce erau înainte de căderea URSS. Criza economică profundă, dezagregarea instituțiilor statului și degradarea morală a societății rusești din ultimele decenii și jumătate și-au spus cuvântul în mod ireversibil, inclusiv în privința temutelor de altădată KGB (acum FSB, supranumit şi Lubianka), GRU etc. Nu trece o săptămână fără să aflăm din mass-media occidentală detalii noi despre isprăvile agenților Kremlinului. Nu putem să nu ne minunăm de gradul de degradare psihologică și de înapoiere mentală a instrumentelor și artificiilor puse la cale de către aceștia pentru a-și îndeplini misiunile care le sunt încredințate. Faimoșii hackeri ruși, care, încă acum 10-15 ani, constituiau un pericol real pentru sistemele informaționale occidentale, au ajuns astăzi să fie demascați și denunțați public de cele mai influente publicații media din Germania, SUA, Marea Britanie, Franța etc. Oricine vizitează site-urile unor instituții, cum ar fi FBI sau MI-6, poate vedea chiar pe prima pagină fotografiile și numele adevărate (nu cele conspirative, acordate de GRU) ale celor mai căutați cyber-criminali ruși. Or, ce interes mai pot avea nişte agenţi, fie ei și lucrători de la distanță, ale căror identitate este dezvăluită lumii întregi și care sunt dați în căutare, ca niște criminali de drept comun?În aceeași ordine de idei, dezvăluirile recente, publicate de portalul de investigații The Insider, au demonstrat că identitatea celor doi „turiști” ruși, care sunt acuzați de otrăvirea câtorva zeci de persoane în Marea Britanie, în misiunea de răzbunare împotriva fostului spion Skripal, este una fabricată de temutul GRU, cel care acordă agenților săi aflați sub acoperire pașapoarte cu identități false, dar care sunt emise cu numere de înregistrare aflate în.... ordine numerică consecutivă (!), toți fiind domiciliați la aceeași adresă din Moscova (sediul GRU!). Astfel, oricine dorește să afle identitatea altor agenți GRU nu are decât să consulte baza de date a sistemului rusesc de pașapoarte. Mai mulți jurnaliști ruși sunt deja în posesia acesteia, căci în țara în care banii „rezolvă” totul, nimic nu este imposibil.

Din cele dovedite de jurnaliștii de investigație, reiese că cei doi „turiști” au aruncat imediat după utilizare flaconul în care se afla gazul ucigător „Noviciok” într-un... depozit public cu haine pentru nevoiași (!!!). Nu, ei nu au făcut asta pentru că nu au suflet și pentru că ar fi vrut să omoare oameni nevoiași din Marea Britanie. Pur și simplu, GRU a trimis în misiune în țara Albionului doi agenți care nu vorbeau o boabă de engleză, prin urmare, nu au înțeles inscripția de pe depozitul respectiv (!!!). Nu mai pomenim aici de faptul că ucigașul fostului spion rus Aleksandr Litvinenko (care a fost otrăvit în 2006 cu substanța radioactivă Poloniu-210), a devenit între timp deputat în Duma de Stat a Federației Ruse și nu contenește să uimească opinia publică, fiind autorul unor „inițiative legislative” și al unor discursuri devenite proverbiale prin conținutul lor delirant și prin nivelul intelectual extrem de redus.

Singurul lor avantaj este sentimentul de frică pe care ni l-au inoculat

În aceste condiții, avem tot dreptul să ne întrebăm la modul cel mai serios dacă frica noastră faţă de serviciile rusești de astăzi este cu adevărat întemeiată. Nu intenționăm în niciun caz să diminuăm în vreun fel puterea reală, pe care o exercită Rusia prin intermediul acestor servicii pe ambele maluri ale Prutului, dar trebuie, totuși, să ne dăm seama de un lucru simplu. Puterea serviciilor rusești – cea financiară şi logistică – nu mai este cea de altădată. Singurul lor avantaj este sentimentul de frică, pe care au reușit să ni-l inoculeze pe vremuri și care a fost rezultatul mai multor decenii de persecuții, maltratări, manipulări și violențe împotriva poporului. Acum însă „legendarele” FSB și GRU sunt niște coloși pe picioare de argilă, niște denumiri sonore, dar, în esență, niște instituții degradate, care în lipsă de cadre fac uz de persoane cu capacități intelectuale reduse, ale căror acțiuni aduc mai mult a disperare, decât a putere și influență reală. Păstrându-ne în continuare lucid spiritul de vigilență, trebuie să prindem mai mult curaj în lupta cu ei. Deznădejdea și lipsa de cadre competente sunt semne foarte clare ale slăbiciunii. Ca și în cazul oricărui colos pe picioare de argilă, prăbușirea „serviciilor” telecomandate de Kremlin este doar o chestiune de timp.

Dorin Dușciac,

Paris, Franța