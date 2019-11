FSB susține că Rusia nu a furat toaletele de pe navele returnate Ucrainei

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Reacția FSB vine după ce șeful marinei ucrainene a spus că rușii ”au luat lămpi, prize și toalete” de pe cele două mici vase blindate și dotate cu artilerie pe care le-au reținut timp de un an. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că va cere Moscovei să returneze echipamentele lipsă.

