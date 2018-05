Fugarul Renato Usatîi rămâne feblețea bălțenilor

Încercările socialiștilor de a-l folosi drept clonă în alegeri pe Alexandr Usatîi au suferit un eșec lamentabil în faţa candidatului „Partidului Nostru”

La scrutinul local anticipat din 20 mai, bălțenii l-au ales primar pe Nicolai Grigorișin, candidatul „Partidului Nostru”, condus de fostul edil al oraşului, Renato Usatîi. Acesta a acumulat 61,7% din voturi, în comparaţie cu cele 19,17%, obţinute de concurentul său principal, socialistul Alexandr Usatîi, care se număra printre favoriți, la fel ca și Silvia Radu în Chișinău. Peste două zile după alegeri, chiar de Hramul Bălţiului, o echipă a ziarului TIMPUL a vizitat Capitala de Nord. Din discuţiile purtate cu oamenii de rând, am înţeles că pentru unii dintre aceştia victoria lui Grigorişin constituie o surpriză, iar pentru alții este o normalitate. Mulţi au recunoscut că și-au dat votul pentru omul lui Renato, deoarece acesta ar fi „mai de-al nostru”. Cu toate acestea, bălțenii nu găsesc răspunsul la veșnica întrebare: „Oare îi pasă cuiva cu adevărat de noi?”.

Ziua de 22 mai, când se sărbătorea Sfântul Nicolae, a fost una importantă pentru orașul Bălți. Se împlineau 597 de ani de la prima atestare a localității. Coincidența a făcut ca și proaspătul primar să poarte prenumele sfântului.

Am încercat să-i descoasem pe bălțeni pentru a afla ce i-a făcut să-și încredințeze orașul aceluiași partid sau, poate că, aceluiași om, dar ei s-au dovedit a fi scumpi la vorbă. „Dacă-mi faceți vreo fotografie, vă iau telefonul!”, ne-a avertizat doamna Liuba, care a acceptat totuși să vorbească, dar fără să-și dea numele deplin. „Am fost uimită de rezultatul alegerilor noastre, așa cum voi ați fost uimiți de rezultatul alegerilor din Chișinău, dar există o explicație simplă. Toți cunoscuții mei l-a votat pe Grigorișin, fiindcă el e bălțeanul nostru și nu a existat o candidatură mai bună. Oamenii au crezut în Renato Usatîi și încă au nădejdea că se va schimba ceva cu ajutorul lui, direct ori indirect. Eu am fost la vot, dar votul meu l-am…”, a coborât ea vocea, arătându-ne prin semne că și-ar fi rupt buletinul de vot.

„Nu am încredere nici în unul, nici în altul. Oare mai există conducători, care să-și dorească sincer să facă ceva pentru orașul nostru?”, s-a întrebat doamna Liuba, căutând un răspuns în ochii noștri.



Niciun Usatîi nu discută cu presa...

Previziunea bălțenilor: „Într-un an, nimeni nu poate face nimic!”

Chiar dacă n-a pus piciorul în Bălți, de aproape doi ani, Renato Usatîi își face simțită prezența pe străzile orașului. Fostul edil apare pe panourile electorale, care încă nu fuseseră înlăturate, alături de camaradul său, Nicolai Grigorișin. Usatîi, care figurează ca învinuit în, cel puţin, un dosar penal în R. Moldova, privind comandarea omorului bancherului Gherman Gorbunţov, s-a retras de mai mult de un an la Moscova. El a propus candidatura lui Grigorişin la șefia urbei imediat după ce şi-a anunţat demisia, pe 13 februarie 2018. Cel din urmă a ocupat anterior funcția de viceprimar și cea de primar interimar, fiind perceput de mulți bălțeni ca o extensiune a imaginii lui Renato Usatîi. Nici faptul că liderul „Partidului Nostru” este un personaj controversat şi e anunţat în căutare la Chişinău, nu-i interesează pe unii bălțeni. Aceștia cred orbește în el.Încântat de rezultatul scrutinului din 20 mai, Renato Usatîi a declarat într-o transmisiune live, pe Facebook, că planifică să se întoarcă în R. Moldova și să înceapă pregătirile pentru alegerile parlamentare din toamnă. Am încercat să luăm legătura cu el, însă fugarul a ignorat apelurile și mesajele noastre. Nici marele învins în alegeri, tizul său, socialistul Alexandr Usatîi, nu a fost mai receptiv.Majoritatea bălțenilor au petrecut ziua de Sf. Nicolae, mâncând înghețată și plimbându-se prin centrul orașului. În schimb, angajații localurilor și ai unor magazine n-au avut răgaz. Într-un centru comercial, departe de forfota din scuarul pieței Vasile Alecsandri, vânzătoarele unui butic luau prânzul în fugă. „La Bălți, a câștigat alegerile cine a trebuit!”, a exclamat una dintre ele, când a înțeles ce dor ne-a adus în orașul ei. „Dacă n-am avea la cârma orașului un om care să ne susțină, Chișinăul nu ne-ar vedea și nu ne-ar ști, așa cum nu ne știe nici țara”, a punctat revoltată cealaltă.

A intervenit în discuție o a treia femeie: „Eu l-am votat pe Nicolai Grigorișin. Îl știu și pe Alexandr Usatîi, e un om bun, dar ca lider nu este potrivit. Toată lumea din Bălți a înțeles că el s-a supus ordinelor de la Partidul Socialiștilor și a fost clar de la început că el nu o să câștige”, ne-a spus ea, prezentându-se drept Natalia Novgorodskaia.





O altă vânzătoare, care s-a arătat dispusă să discute cu noi, a fost Galina. Ea ne-a asigurat amuzată că bălțenii l-au votat pe omul lui Renato Usatîi, fiindcă… „pe cine altcineva?”. „Cetățenii noștri l-au votat pe Grigorișin, pentru că e din oraș, a lucrat la primărie și știe care-i situația. E de-al nostru”, a precizat femeia.

Printre atâția oameni neîncrezători, nea Dumitru, un bărbat de vreo 50 de ani, a fost singurul care a insistat să-și exprime părerea. Cele câteva pahare de alcool, a căror mireasmă se distingea în respirația sa, l-au umplut de curaj. „Să conduci un oraș este ca și cum ai conduce o familie. Dacă stăpânul casei conduce normal familia, totul este bine. Problema e că stăpânilor noștri nu li se permite să-și facă treaba”, crede bărbatul. „Stăpânii noștri nu-s vinovați. Cineva de sus nu le dă voie să lucreze”, încearcă el să fie mai explicit și ne aruncă o privire șmecheră.

Opinia lui nea Dumitru este împărtășită de un alt locuitor al orașului, Boris Toma. Acesta consideră că „oricum, într-un an, nimeni nu poate face nimic!”.



„Am călcat pe aceeași greblă”

Alți bălțeni sunt convinși că victoria unui om de-al lui Renato este o greșeală a alegătorilor. „Am călcat pe aceeași greblă și lumea nu vrea să înțeleagă. Sincer, nu-l cunosc, dar e din partidul lui Renato Usatîi. Sunt dezamăgită”, se destăinuie Elena, o profesoară din Bălți.

Într-un alt colț al orașului, am vorbit cu Lilia și Maria, două tinere, care lucrează într-un mic magazin de bijuterii. În timp ce aranjau cu grijă, în vitrină, accesorii strălucitoare, ele recunoșteau că n-au optat pentru nici unul dintre cei doi candidați favoriți. „Pensionarii îl iubesc pe Renato Usatîi și ei l-au votat pe omul lor. Cei care înțeleg lucrurile și s-au documentat, nu l-au votat”, sunt de părere cele două tinere. Ele s-au arătat indignate de faptul că unii locuitori ai Bălțiului îl venerează pe fostul primar fugar. „Toți spun că s-au făcut drumurile în oraș. Păi, da! Renato Usatîi și-a făcut drumul până la casa lui. Au fost reparate câteva străzi principale, dar restul drumurilor sunt deplorabile. Cele din zona în care locuiesc eu sunt foarte rele. De ce nu le-au reparat şi pe acelea?!”, se întreabă retoric Lilia.

Eugen și Ana Râmiș sunt gemeni, au câte 23 de ani și consideră că victoria candidatului „Partidului Nostru” se datorează persoanelor în etate. „Cei în vârstă au votat cu Grigorișin, cei tineri sunt orientați către alte partide. Eu știu doar că pe noul primar îl cheamă Nicolai Grigorișin și l-am văzut pe pancartele electorale. Altceva nu cunosc despre dumnealui…”, ne-a spus Eugen. Ana însă crede că, de-ar fi ieșit la vot tinerii, rezultatul ar fi fost altul. „Lipsa tineretului a fost un mare minus. În mare parte, au votat persoanele de peste 55-60 de ani, care sunt orientați către un anumit partid”, a subliniat tânăra.

„E regretabil că soarta orașului e hotărâtă de bătrânii cărora le dai un pachet de hrișcă şi votează pe oricine. Păcat că tinerii nu se implică în viața socială”, este concluzia celor doi tineri.



Orașul controverselor

În ultimii ani, în orașul Bălți, s-au desfășurat evenimente desprinse parcă dintr-un teatru al absurdului. În iunie 2015, Renato Usatîi câștigă din primul tur alegerile pentru funcția de primar al orașului. În octombrie 2015, acesta pleacă la Moscova, declarând că autoritățile de la Chişinău se pregătesc să-l aresteze. În octombrie 2016, este anunţat în căutare internațională, fiind acuzat de complicitate la omorul lui Gorbunțov. Timp de mai bine de un an, el a fost înlocuit la cârma Bălţiului de către viceprimarul Igor Șeremet. În cele din urmă, și acesta a demisionat, interimatul fiind apoi preluat de Nicolai Grigorișin. În februarie 2018, Renato Usatîi, aflându-se în Rusia, a decis să-și dea demisia. Din această cauză au avut loc şi la Bălţi alegeri anticipate pe 20 mai. În cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei de Nord s-au înscris opt candidați, însă marea luptă s-a dat între Alexandr Usatîi și Nicolai Grigorișin. Chiar dacă socialistul era marele favorit al cursei electorale, acesta a suferit o înfrângere zdrobitoare din primul tur.

Pe 20 mai, au avut loc alegeri locale și în alte șase localități din țară, inclusiv în Chișinău. În satele Leușeni și Nemțeni, r-nul Hâncești, Volovița, r-nul Soroca, Pârlița, r-nul Ungheni, primari au devenit candidații Partidului Democrat. În comuna Jora de Mijloc, r-nul Orhei, scrutinul a fost câștigat de Marina Tauber, membră a Partidul Politic „Șor”. Zilele trecute, Maia Sandu, președinta Partidului „Acțiune și Solidaritate”, a cerut anularea alegerilor din această localitate sub pretextul încălcării legislației electorale.