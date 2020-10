Fumători au fost, sunt și vor fi, însă ei au nevoie de alternative

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Luna in Gemeni este in scadere si urmeaza sa faca sextil cu Marte retrograde. Exista ceva care te deranjeaza si nu iti da deloc pace. Ai incercat sa ignori, poate chiar ani, insa e tot acolo, facandu-te sa pierzi o cantitate uriasa de energie. Dar Marte este aici ca sa te ajute sa clarifici...

- În cât timp poate o persoană să renunțe la fumat? - E diferit. - O lună, două, un an? - Sunt oameni care pot lăsa fumatul în decurs de o zi. Sunt alți pacienți pe care îi ajută medicamentele să scadă treptat aportul de nicotină. Unii folosesc înlocuitori cum ar fi țigările electronice. Cartea scrisă de Allen Carr “În sfârșit nefumător. Metoda ușoară a lui Allen Carr”, apropos, e cea mai bună lucrare a sa, întrucât îi ajută pe mulți să renunțe la fumat. Cel mai important lucru este motivația. Un exemplu radical e atunci când omul a decis și într-o zi a renunțat la fumat, dar asta depinde doar de persoana în cauză. Știu fumători înrăiți care au procedat așa. Au făcut-o când au dat de o problemă și în acest fel au găsit soluția. Unul dintre pacienți era internat în spital în urma unui atac de cord, mai și suferea de ulcer. Într-o zi când sta el așezat pe o bancă și fuma, pe lângă dânsul a trecut chirurgul și i-a spus: o, păi tu fumezi! Mai ai de trăit 3 zile, renunță chiar acum! Tânărul s-a speriat și deja 30 de ani de când nu mai fumează.

Iurie Dragunov, medic psihoterapeut din Moldova, specializat în tratamentul dependenței de alcool, droguri și jocuri: - Înlocuitorii țigărilor provoacă și ei dependență, la fel ca și țigările obișnuite. Deși persoana fumează mai puțin dintr-o dată, per total numărul prizelor devine mai mare. Dacă țigările clasice elemină produse de ardere, atunci cele electronice se remarcă prin umiditate ridicată, iar nicotina este absorbită în cantități mai mari și mai rapid. Prin urmare, mai repede afectează vasele.”

Doctorul în medicină și profesorul Konstantinos Farsalinos, a prezentat informații noi referitoare la studiile țigărilor electronice efectuate în ultimul an. Potrivit lui, utilizarea țigărilor electronice de către tineri are mai mult un rol de experiment pentru ei, iar în ultimii 10 ani se atestă o scădere a numărului de fumători printre tineri.

În același timp, în state precum Suedia, utilizarea snus-ului este permisă la nivel de stat, iar fumătorii reprezintă doar 5% din populație, comparativ cu o medie care în UE se ridică la 24%. De remarcat este și faptul că Suedia are cea mai mică rată a mortalității din Uniunea Europeană la capitolul deceselor provocate de fumat. Anul trecut și autoritățile din SUA au aprobat vânzarea snus-ului în calitate de produs cu risc redus. În UE însă snus-ul este și astăzi interzis.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

