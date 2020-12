Furculiță recunoaște că e „confuzionat” / Socialistul demonstrează că nu știe ce scrie în Constituție despre statutul și atribuțiile Președintelui

”Am rămas puțin confuzionat, fiindcă dna președintă mai mult a solicitat opinia noastră. No ne așteptam ca să auzim opiniile, solicitările, sau propunerile dumneaei, ea fiind moderator și, într-un fel, dumneaei îi aparține inițiativa. Evident că noi am venit cu acea decizie pe care o aveam la moment, noi sîntem pentru alegeri anticipate și dat fiind faptul că prin acțiunile pe care le-am făcut am provocat acest proces”, a declarat Furculiță.

Constatăm că agronomul Cornel Furculiță nu a citit Constituția R. Moldova, unde nu scrie niciunde că Președintele ar fi „moderator” și că trebuie să vină cu „opinii sau propuneri”. În schimb, Legea Supremă indică clar că Președintele poate dizolva Parlamentul după ce consultă fracțiunile. Anume acest lucru l-a și făcut Președintele Sandu, a consultat fracțiunile pentru a dizolva acest Parlament.

Furculiță: „Poate eu nu sunt jurist inițiat în procedurile constituționale”.



Statutul și atribuțiile președintelui Republicii Moldova