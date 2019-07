Furtul miliardului de la Chișinău a fost făcut cu participarea directă a GazpromBank și alte câteva bănci rusești

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Ideea este una simplă: originea agresiunii împotriva sistemului bancar din Republica Moldova se află în Rusia. De acolo au venit banii și oamenii care au organizat schema. Vorbim despre o agresiune rusească care a pus pe butuci sistemul bancar al unei țări. Interesant este cum aceste fapte sunt pur și simplu ignorate și narațiunea publică se învârtește în jurul subiectului fără să-i atingă esența. Acum agresiunea asta fără precedent este pur și simplu trecută sub tăcere în numele ”păcii geopolitice” de la Chișinău. O parte din beneficiarii furtului miliardului se află la conducerea țării și nu au nici o problemă.

Dispariția banilor s-a petrecut înainte de alegerile din 30 noiembrie 2014, cu un context politic extrem de complicat. Pe străzile din Chișinău tronau afișe cu Igor Dodon și Zinaida Greceanîi zâmbind dulce lui Vladimir Putin. Bănuiala mea este că jaful miliardului trebuia să pună pe butuci Republica Moldova și să-i asigure o victorie în alegeri lui Igor Dodon. Gaura a fost acoperită (cu o legalitate sub semnul întrebării) din banii guvernului condus de Iurie Leancă. Alegerile au dus la un parlament divizat, a urmat criza valutară din primăvara lui 2015 rămasă oarecum neexplicată.

Doar că narațiunea e puțin diferită. Ce avem pe masă la Chișinău este o operațiune rusească de destabilizare a finanțelor unui stat, o agresiune de o amploare de care nu am știință să se mai fi petrecut vreodată. Furtul miliardului de la Chișinău a fost făcut cu participarea directă a GazpromBank și alte câteva bănci rusești. Nu trebuie să vă mai explic cine este Gazprom.

Până acum din partea lui Sorin Ionita și Armand Gosu am avut parte de narațiunea ”Rusia și UE (Germania?) și-au dat mâna ca să înlăture un oligarh corupt care a instaurat un regim tiranic la Chișinău, am depășit diferențele geopolitice, aplauze!” O narațiune frumoasă, spusă emoționant, cu happy end și victoria unei femei care ajunge prim ministru și se apucă de treabă.

