În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

De la 1 ianuarie 2019, prețul gazelor naturale livrate în R. Moldova de către compania de stat a F. Ruse Gazprom constituie 237, 46 de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arată într-un răspuns pentru...

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE și Agerpres.

Președintele și oamenii săi vor o Europă slabă și divizată. Brexit va asigura parțial acest lucru, se arată într-o analiză semnată de jurnalista britanică Natalie Nougayrède în The Guardian.

Descrierea bombardamentelor e de o exactitate înfricoșătoare. Prin imagini, metafore, comparații, Jünger reușește să transpună în pagini trăirea lui în acele momente. „Furtuni de oțel”, ciocane de foc, ploi de șrapnele, determinarea mărimii obuzelor după zgomotul făcut, craterele pline de morți – salvatoare sub tirurile de mitralieră, straturile suprapuse de morți și pământ și multe alte imagini teribile, care îl fac pe cititor martorul războiului. Nu există nicio îndoială că Ernst Jünger e unul din marii autori ai lumii.

Se știe deja că lipsa de patetism, obiectivitatea descrierilor, realitatea redată cât mai precis de Jünger, l-au inspirat pe scriitorul român Camil Petrescu în scrierea unuia dintre cele mai importante romane românești din secolul XX, „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”. Citindu-l pe autorul german avem posibilitatea să înțelegem că scrierile lui au constituit un reper nu doar pentru Camil Petrescu, ci pentru numeroși scriitori din literatura universală. Am simțit inclusiv amprenta lăsată asupra unui autor ca Bolaño.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)