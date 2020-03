Gabriel Liiceanu: Globalismul va fi pus în discuție. Se vor revaloriza noțiuni ca națiune, popor, comunități de limbă

Omenirea nu va mai trăi ca până acum, după criza provocată de coronavirus. Iată ce crede filozoful Gabriel Liiceanu, care consideră însă că nu este cazul să cădem ”în spirit apocaliptic”. Scriitorul spune la RFI că se așteaptă ca noțiuni și concepte precum globalismul să fie puse în discuție, în acest context.

Gabriel Liiceanu declară în contextul coronaviusului că ”dacă vrei să te consolezi sau să te liniștești relativ în raport cu ce se întâmplă, te gândești la grozăviile epidemiilor care au bântuit istoria Europei sau a lumii. Deci în raport cu asta, ceea ce se petrece acum cu noi este desigur o noutate, dar trebuie să relativizăm, să nu cădem în nici un caz în spirit apocaliptic și în disperări ultime. De fapt, e vorba de un război sanitar și economic. Războiul sanitar pare să se poată duce în condiții bune. Războiul economic în schimb e în clipa de față indecis, nu știm cum vom ieși economic din această perioadă, dar vom ieși cumva”.

Filozoful crede că pe fondul crizei provocate de coronavirus, unele noțiuni precum globalismul vor fi puse în discuție: ”Noi nu vom mai arăta la fel, cred că foarte multă lume a înțeles că omenirea nu va mai trăi ca până acum. Globalismul va fi pus în discuție. El a fost exaltat, s-a spus că este o minune ceea ce trăim, putem să circulăm liber pe tot globul, civilizațiile pot să-și întâlnească valorile, totul e minunat, or în clipa de față cred că am constatat că am jignit limitele, că am jignit granițele.

Cred că se vor revaloriza noțiuni ca națiune, popor, comunități de limbă, de valori, fără ca respectându-le să trebuiască neapărat să călcăm în picioare drepturi fundamentale ale omului”.



Sursa: 10tv.md