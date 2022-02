Gafă mare! PCCOCS a încurcat locația unde s-au desfășurat percheziții: Primăria așteaptă scuze

Primăria Municipiului Chișinău, în frunte cu Boris Gîlcă, șef al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, cere ca PCCOCS să aducă scuze publice.

Această cerință vine după ce PCCOCS a „afectat imaginea Spitalului Clinic Municipal “Sf. Treime”, după ce numele instituției a figurat într-un comunicat, în care se vorbește despre 100 de certificate de vaccinare anti-COVID-19 neveridice, care au fost eliberate pentru persoane aflate în străinătate, transmite Știri.md cu referire la Realitatea.md.

„Cine răspunde în Republica Moldova de răspândirea știrilor false? Sau e noul “trend” dirijat? Daca și o așa instituție responsabilă cum este PCCOCS se încurcă în declarații și comunicate oficiale – este regretabil…. Asteptăm scuze publice pentru afectarea imaginii Spitalului Clinic municipal “Sf. Treime”.

Nu avea cum spitalul să elibereze certificate de vaccinare: în spital nu se fac vaccinări – vaccinările se fac de asistenta medicală primară, în policlinici! În fapt, cică au avut loc verificări la AMT Râșcani, dar nu a fost reținut nimeni, nu au fost prezentate probe, nu au fost depistați bani etc., nu am fost informați despre anchetă și nu am fost cooptați la investigații. Repet și vom repeta cu fermitate: iregularitățile cu certificatele false de vaccinare trebuie aspru pedepsite. Nu vom tolera asemenea cazuri, dar acuzațiile trebuie să vină cu elemente probatorii incontestabile. Am cooperat și vom coopera cu orice instituție de anchetă, cu toată deschiderea și implicarea. Dar rugăm corectitudine (și nu doar sensații) de la toti”, s-a arătat indignat, Boris Gîlcă.

Precizăm că, PCCOCS a oferit un comunicat de presă în dimineața zilei de astăzi, 7 februarie despre 100 de certificate de vaccinare false, care ar fi fost eliberate de spitalului clinic municipal “Sf. Treime”. După aceasta, la circa o oră distanță, PCCOCS a venit cu o rectificare că, de fapt, ar fi fost vorba despre Asociația Medicală Teritorială Râșcani.