Găgăuzii nu doresc să învețe în limba lor. Doar 4.5% din locuitorii UTA Găgăuzia se identifică în primul rând cu etnia găgăuză

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Iarna are alt gust dacă prepari acasă supe și mâncăruri din linte. Iar lintea nu este doar un ingredient sănătos, sățios și economic ci este lintea bogată în fibre. Fibrele solubile ajută la procesul de normalizare a nivelului de colesterol din sânge. Tot fibrele...

Limba găgăuză este o limbă turcică, fiind cel mai mult apropiată de limbile turcă, azeră și turkmenă. Din punct de vedere tipologic, se referă la grupul de limbi turcice Oguz, dar a fost mult timp influențat de limbile bulgară, rusă și română.. Ocazional, alfabetul grecesc a fost folosit pentru a înregistra texte (de obicei liturgice). La sfârșitul secolului al XIX-lea, cercetătorul rus Moșkov a publicat, în urma unui studiu făcut în sate locuite de găgăuzi, o colecție de texte găgăuze în așa-numitul alfabet turc al Academiei de Științe a Imperiului Rus. În perioada următoare, 1909-1914, protoereul găgăuz Mihail Ceachir a tradus în limba găgăuză mai multe cărți cu conținut religios. El a folosit un alfabet puțin diferit de limba rusă, iar în perioada când găgăuzii s-au aflat sub jurisdicția României, Ceachir a publicat mai multe cărți în limba găgăuză, dar a folosit un alfabet bazat pe limba română.Eforturile de jumătate de secol a intelectualilor găgăuzi au dat roade în anul 1957, atunci când prin decretul președintelui Consiliului Suprem al RSS Moldovenești, alfabetul găgăuz a fost aprobat pe baza grafiei chirilice. Un efort deosebit în acest sens a depus distinsul turcolog Liudmila Pokrovskaia, realizând ortografia, punctuația și terminologia, dar și participând la publicarea și editarea primelor manuale școlare.În urma adoptării alfabetului găgăuz, s-au depus eforturi considerabile pentru renașterea culturii lor. Așa se face că între anii 1960 și 1962 a fost introdusă instruirea în limba găgăuză în școlile din localitățile locuite de găgăuzi.. Așa s-a întâmplat și în perioada autonomiei, atunci când s-a renunțat la un nou experiment de a introduce limba găgăuză ca limbă de bază în grădinițele și școlile din regiune.Crearea autonomiei nu a ajutat însă la popularizarea limbii române printre găgăuzi. Astfel, în același sondaj realizat de Institutul de Politici Publice, s-a constatat că, în anul 2015,. Totuși, cu o ușoară creștere față de sfârșitul anilor ‘90, atunci când conform turcologului Astrid Menz, doardintre cei care locuiau în UTA Găgăuzia cunoșteau limba română.

Poporul găgăuz se confruntă astăzi cu o puternică problemă lingvistică și identitară . În anul 2015 Institutul de Politici Publice a realizat un sondaj rezultatele căruia arătau că locuitorii din UTA Găgăuzia nu au o identitate primară predominantă. Astfel, în rândul acestora se manifestau trei modele care se manifestă cel mai des: identitatea civică (cetățean al Republicii Moldova), identitatea regională (locuitor al UTA Găgăuzia) și identitatea locală (locuitor al localității sale). Do ar 4,5% dintre locuitorii regiunii se identifică în primul rând cu etnia găgăuză.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

