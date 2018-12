Gala AOAM. Vlad Plahotniuc: Guvernul va continua şi în 2019 să stimuleze mediul de afaceri

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

2019 este anul in care Dacia lanseaza noile Logan si Sandero, dar si in care apare noul motor 1.3 TCE GPF pentru Duster.

Pistele aeroportului Gatwick din Marea Britanie au fost redeschise iar câteva zboruri şi-au reluat activitatea, după ce aeroportul a fost închis timp de 36 de ore din cauza depistării unei drone, scrie The Guardian.

Un bărbat şi o femeie au fost arestaţi în legătură cu cazul de “folosire ilegală a dronelor”, după ce în ultimele zile activitatea pe aeroportul Gatwick a fost perturbată din cauza dronelor care survolau zona, a anunţat poliţia din Sussex, potrivit The...

"Împreună cu dumneavoastră am reuşit să facem aceste reforme ca astăzi oamenii în Republica Moldova să simtă beneficii. Haideţi, dragi prieteni, împreună cu dumneavoastră să asigurăm această continuitate şi în anul 2019", a spus premierul Pavel Filip.

La Gala din acest an, alţi zece de tineri ambiţioşi au primit diplome şi câte 50.000 de lei pentru a-şi dezvolta afacerile. Astfel, numărul celor sprijiniţi financiar de asociaţie a ajuns la 40. Mărimea totală a granturilor se ridică la 2 milioane de lei.

"Astăzi domeniul IT este şi foarte mult corcolit, dacă se poate de spus. Iar cu promisiunile domnului preşedinte Plahotniuc în câteva minute mi-au venit câteva idei de reinvestire a capitalului. Atunci când din partea guvernării, din partea statului se simte o susţinere, când statul pune mâna şi nu îţi dă voie să cazi, acest lucru cred că este cel mai apreciabil", a declarat Andrei Jicol, directorul unei companii IT.

"Noi am auzit care sunt sarcinile pe anul viitor, pe anul 2019. Îmi pare bine că alături de ministrul Finanţelor tocmai se află ministrul Sănătăţii, s-au susţinut unul pe altul", a declarat prim-ministrul Pavel Filip.

Guvernul va continua şi în 2019 să stimuleze mediul de afaceri. Impozitul pentru bugetul asigurărilor sociale va fi redus până la 12 sau 14 la sută. Asta după ce, în acest an, contribuţia a fost micşorată de la 23 la 18 procente.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)