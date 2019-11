GALERIE FOTO /// Explozie într-o casă din Dubăsari. O femeie a fost transportată în stare gravă la spital, după ce tavanul s-a prăbușit peste ea

O femeie a ajuns in stare grava la spital cu arsuri de gradul II si III, dupa ce in locuinta sa a avut loc o explozie. Deocamdata nu se cunoaste cauza deflagratiei. Potrivit militiei transnistrene, explozia s-a produs ieri, in jurul orei 7:00.

Deflagratia s-a produs in bucataria de vara, adiacenta casei, cu intrare separata.

Femeia in varsta de 60 de ani a intrat in incapere pentru a face o baie. Sotul acesteia a auzit un zgomot, dar nu i-a dat importanta.

In urma exploziei, tavanul s-a prabusit si femeia a reusit de sine statator sa iasa din incapere.

Cauza deflagratia urmeaza sa fie stabilita.







Sursa: https://protv.md