Galina DODON câștigă 33 de mii de lei LUNAR fiind angajată la Exclusiv Media, firma care a primit MILIOANE din BAHAMAS

„Publicarea anterioară a documentelor ce demonstreazăFără a pretinde că am substituit Procuratura Generală, în calitatea noastră de deputați am considerat necesar să prezentăm alegătorilor și cetățenilor noștri, dar și instituțiilor statului, abilitate cu responsabilități în domeniul investigațiilor, cum funcționează mecanismul schemelor de spălare de bani în proporții deosebit de mari, scheme ce au compromis procesul prezidențial electoral din anul 2016, utilizate de către reprezentanții marcanți ai PSRM, printre aceștia figurând Corneliu Furculiță, Vasile Bolea, Vladimir Odnostalco, Petru Burduja”, comentează deputatul.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Cultură 10 Aprilie 2020, ora: 04:00

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...