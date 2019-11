Game of Thrones a fost distrus pentru nimic și admit asta fix creatorii lui

Au trecut cinci luni de când Game of Thrones s-a terminat, însă dezamăgirea pe care majoritatea fanilor o simt încă nu s-a risipit. Nu cred că a existat un serial care să fie atât de controversat. Până și finalul Dexter pare chiar unul reușit, în comparație cu sezonul 8 din Game of Thrones.

Disprețul e de necontestat, așa că David Benioff și D.B. Weiss (adică D&D) nu sunt deloc scutiți de critici. Și ei știu asta, pentru că au fugit de interviuri și declarații și au refuzat să accepte întrebări la Comic-Con. De ce ai fugi dacă nu te-ai simți cu musca pe căciulă?

Cu toate astea, o apariție tot au avut recent, la Austin Film Festival. Acolo au dat de înțeles că efectiv nu știau ce fac. Au știrbit din elementele fantastice, ca să facă serialul mai atractiv pentru mămici și sportivi. Au dat de înțeles că au pierdut 10 de ani din viață cu acest serial și au vrut să încheie cât mai repede. Se știa deja că HBO erau dispuși să finanțeze mai multe sezoane, iar George R.R. Martin a declarat în trecut că există material pentru mult mai multe sezoane.

D&D s-au săturat de proiect, dar încheierea repezită a serialului mai poate fi explicată pentru că cei doi au semnat un contract pentru următoarea trilogie Star Wars.

Așa cum era de așteptat, atât fanii Star Wars, cât și fanii Game of Thrones au fost furioși. Pentru că cei doi au dat dovadă de incompetență, grandomanie și aroganță. N-au ținut cont de părerile publicului și au preferat să finalizeze GoT pe fugă și prost, decât să-i lase pe alții mai competenți să preia.

Sigur, primele sezoane au fost excelente, dar asta pentru că D&D au lucrat cu un material gata scris. Odată ce acesta s-a terminat, au fost nevoiți să improvizeze. Oricât de mult ți-a plăcut per total seria, trebuie să recunoști că sezoanele nu au înaintat la aceleași standarde.

Ei bine, necazul cu Star Wars nu a ținut prea mult. D&D tocmai ce au anunțat că renunță la proiect, pentru că nu le permite timpul. Dar tot au mai semnat ceva și cu Netflix, așa că, ghinion, nu le poți face pe toate.

Game of Thrones a fost un fel de jertfă care nu servește la nimic



Timeline-ul e ăsta: D&D s-au plictisit de GoT, au semnat cu Netflix, au semnat cu Disney, au renunțat la Disney ca să se poată dedica proiectului cu Netflix.

Practic și-au băgat picioarele în două proiecte majore, pentru că loialitatea e un moft.

Poate e o coincidență sau poate că are, totuși, legătură cu faptul că în urmă cu câteva zile explicau cum au renunțat intenționat la elemente fantastice din GoT ca să atragă și alt public. De parcă Lord of the Rings și Harry Potter n-au avut un succes imens fix datorită elementelor fantastice.

Nu e exclus ca Dinsey să fi renunțat la contract într-un mod mai pașnic pentru D&D. În fond, publicul îi urăște, așa că declarațiile astea ar putea fi cireașa de pe tort în ochii companiei.

În esență, cred că putem spune că Game of Thrones a fost distrus pentru nimic. Deși George R.R. Martin, HBO și probabil că și actorii și-ar fi dorit să continue, David Benoiff and D.B. Weiss au ales să omoare cel mai de succes serial. Pentru bani.