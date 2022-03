Gari Kasparov consideră că diplomația este ”inutilă” cu Vladimir Putin și cum poate fi oprit doar ”cu armele sale”

Fostul campion mondial la șah, Garri Kasparov (58 de ani), intervine din nou în problema războiului pe care Vladimir Putin l-a declanșat în Ucraina pe 24 februarie.

Marele maestru a fost vocal în ultimii ani, însă odată cu cele întâmplate în Ucraina, el și-a intensificat ieșirile publice și a dat multe sfaturi. De această dată, rusul iese din nou la rampă și explică de ce Occidentul nu-l poate opri pe Putin doar prin diplomație. Practic, președintele Rusie poate fi oprit doar cu ”armele sale”.

„Se repetă în mod constant că nu există nicio obligaţie a NATO de a apăra Ucraina, care nu este membră. Dar nici nu există o interdicţie împotriva coaliţiei sau a naţiunilor individuale de a lua măsuri pentru a opri un genocid la uşa NATO. (...) În loc să pregătească Ucraina pentru invazie cu arme şi sancţiuni, s-au pregătit pentru negocieri şi o întoarcere rapidă în zona lor de confort a diplomaţiei inutile. Poate că au ascultat de ”experţii” care au scris înainte de începerea războiului că nicio cantitate de armament nu ar ajuta Ucraina să respingă invazia rusă. Instinctele lui Putin privind lipsa de coloană vertebrală a Occidentului au fost încă o dată corecte. Urmând vechea sa formulă, folosită anterior în estul Ucrainei, precum şi în Republica Georgia şi în Siria, el va folosi forţa pentru a obţine teritoriu şi concesii, iar Occidentul se va grăbi să îl utilizeze căile diplomatice”, a menționat Kasparov, potrivit politizoom.com.

În ultima vreme, Gary Kasparov a subliniat că NATO trebuie neapărat să se implice și militar în războiul din Ucraina. Astfel, Rusia nu ar putea rezista și războiul s-ar încheia. Întrebat ce se va întâmpla dacă Occidentul ar interveni și dacă nu cumva conflictul ar escalada și în afara granițelor Ucrainei, Gary Kasparov, care îl cunoaște foarte bine pe președintele Rusiei, a dat un răspuns ferm.

„În ceea ce priveşte escaladarea, Putin o va face oricum şi este cu atât mai probabil cu cât este mai încrezător că Occidentul nu va interveni. Dictatorii ca Putin nu au nevoie de provocare pentru a escalada. Acest nou război a venit după ani de zile de colaborare şi negociere occidentală cu Putin, nu de descurajare şi forţă. Trebuie să învăţăm în sfârşit această lecţie. Aşa cum a spus Zelenski în discursul său video de joi, 'libertatea trebuie să fie înarmată'. (...)

Putin este capabil de orice, dar el şi comandanţii săi nu sunt sinucigaşi. El bravează în legătură cu armele nucleare pentru că ştie efectul pe care îl au. Acest război nu se va încheia cu adevărat atât timp cât Putin este la putere. El trebuie să fie izolat complet, fără cale de întoarcere. Nu poate exista niciun loc pentru Rusia în acordul cu Iranul sau oriunde altundeva. Comandanţii săi, acoliţii şi ruşii obişnuiţi trebuie să fie forţaţi să aleagă între o viaţă normală şi o viaţă de paria sub Putin. Putin are două fronturi în acest război, războiul actual din Ucraina şi războiul de acasă, din Rusia. Poporul rus nu doreşte acest război. Îl urăsc. Am citit că s-a discutat despre lovituri de stat la Kremlin şi s-a speculat că economia rusă se va prăbuşi până la începutul verii”, a concluzionat Kasparov.

Kasparov, care s-a stabilit la New York în 2013, după ce a fugit de la Moscova, a vorbit în mai multe rânduri despre războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina. Fostul campion mondial a plecat din țară de frică să nu fie arestat, iar acum luptă de la distanță împotriva liderului de la Kremlin.

Sursa: Jurnal.md