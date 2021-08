Gavrilița nu va a planifica o întrevedere de lucru cu actualul procuror general Alexandr Stoianoglo

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Autoritățile japoneze au dezvăluit numele a trei cetățeni care nu au respectat măsura de carantina când s-au întors din afara țării, pentru a-i face de rușine în public, informează The Guardian.

Incendiile de vegetaţie din acest an din regiunea siberiană Iacutia din Rusia au produs deja o cantitate record de emisii de carbon. Cu câteva săptămâni înainte de încheierea sezonului au loc de obicei astfel de focare, conform serviciului european de monitorizare prin satelit a...

Trei călugări de la mânăstirea Sfântul David de pe insula Evia din Grecia, au refuzat să fie evacuați din flăcările violente care au cuprins insula din cauza valului de caniculă, relatează The Guardian.

Prim-ministra desemnată a declarat în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, că „ avem un proiect de lege pentru reforma Procuraturii. Vom merge în Parlament cu inițiativele legislative cât mai curând”, potrivit cotidianul.md . De asemenea, a mai fost întrebată dacă va solicita o întrevedere cu procurorul general Alexandr Stoianoglo, pentru a vedea dacă în instituția pe care o gestionează acesta funcționează lucrurile. Natalia Gavrilița a spus că este deschisă pentru întâlniri cu persoanele cu care poate ajunge la decizii și acțiuni care îmbunătățesc viața cetățenilor. „Noi am avut suficient timp ca să vedem acțiunile, dar mai bine zis, inacțiunile Procuraturii Generale. De aceea, nu știu dacă o asemenea întâlnire va aduce vreun efect”, a spus aceasta. Moderatoarea emisiunii, a mai întrebat-o pe Gavrilița de Sergiu Litvinenco, candidatul care este propus în calitate de Ministerul Justiției. Acesta îi cere demisia lui Stoianoglo din funcția de procuror general, la care Gavrilița a afirmat: „Este foarte simplu. Domnul Stoianoglo a venit și a spus că au fost dosare ticluite sau falsificate și a permis unor criminali să iasă din pușcărie. Bine, dacă este adevărat, atunci unde sunt dosarele împotriva procurorilor care au falsificat alte dosare? De ce Procuratura s-a concentrat pe apărarea acestor criminali, în loc să se ocupe de documentarea dosarelor și identificarea acelor mărturii, dovezi care ar permite pedepsirea acestor persoane? Au trecut aproape doi ani și noi nu vedem rezultate. Vedem mai mult un avocat al unor grupuri de interese decât cineva care se preocupă de înfăptuirea justiției. Astfel că cetățenii întreabă de ce mai plătim salarii unor asemenea persoane care nu sunt capabile să aducă mai multă dreptate”.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)