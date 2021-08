Gavrilița nu va iniția consultări cu BECS și Partidul Șor. Care este MOTIVUL?

Natalia Gavrilița, nu va iniția consultări cu fracțiunile BECS și partidul Șor. Anunțul a fost făcut chiar de aceasta în cadrul unei emisiuni ,,Moldova în Direct”.

"Cu partidul PAS am avut consultări chiar astăzi. Cu partidul Șor nu avem ce discuta. Ei poartă numele unei persoane care e implicată în furtul miliardului. Nu avem ce discuta cu ei. Iar cu cei din BECS nu vom discuta pentru că au spus că sunt în opoziţie şi nu vor vota pentru acest Guvern, nu mai au rost aceste consultări. PAS are majoritate în Parlament și poate vota pentru învestirea Guvernului. Orice vot din partea Partidului Șor are drept scop subminarea încrederii cetățenilor în viitorul Guvern. Noi nu solicităm această susţinere, nu o căutăm", a spus Natalia Gavriliţa.

Astăzi, Gavrilița, a depus la Parlament lista candidaților la funcția de ministru și programul de guvernare. Ședinţa plenară pentru acordarea votului este preconizată pentru 6 august, ora 10:00.



Sursa: paranteze.md