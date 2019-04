Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Cristina Balan a întreprins o vizită în Carolina de Nord, stat cu care Moldova are un parteneriat privilegiat.

"NATO are nevoie de o amenințare externă, altfel nu va putea asigura acest raliu, are nevoie să se adune împotriva cuiva. Împotriva Rusiei este bine, pentru că e cea mai mare putere nuclear”, a spus liderul rus, citatd e GAZETA.ru.

Majoritatea soldaților vor fi în Polonia până la jumătatea lunii aprilie, vor face manevre și trageri cu armament de război, adus din rezervele armatei din Olanda. "Este ca și cum am începe să ne luptăm acolo unde ne-am oprit, de unde am rămas", a spus Chalfont, ai cărui soldați au petrecut mai multe zile de instruire la poligonul Dravsko-Pomorské din nord-vestul Poloniei.

"Ultimul tanc al armatei americane a părăsit Europa în 2013, următoarea componență a forțelor de rotație a revenit cu tancurile cu aproximativ un an mai târziu, deoarece situația de securitate s-a schimbat", a explicat Gronski.

Acum armata americană declanșează încă o dată arta de desfășurare instantanee, adaptându-se noii strategii a Pentagonului, cunoscută sub numele de utilizarea dinamică a forței. Această strategiepresupune mișcări imprevizibile ale trupelor militare.

"Noi am primit o notificare pentru a ne muta imediat în Polonia", a spus colonelul Chad Chalfont, comandantul Brigăzii a 2-a Tancuri.

Desfășurarea neașteptată din Polonia a Regimentului 6 Infanterie al Armatei Statelor Unite ale Americii a indicat faptul că Pentagonul se întoarce la tacticile de manevră bruscă, folosite în Europa în timpul „războiului rece” cu Uniunea Sovietică - scrie publicația militară americană "Stars and Stripes".

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)