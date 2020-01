Gazoductul Ungheni-Chișinău va fi finalizat in prima jumătate a acestui an

Anuntul a fost facut de Societatea Nationala de Transport (SNT) gaze naturale „Transgaz” din Romania.

"Dupa finalizarea proiectului "Dezvoltari ale SNT in zona de Nord–Est a Romaniei in scopul imbunatatirii aprovizionarii cu gaze naturale a zonei precum si a asigurarii capacitatii de transport spre/dinspre Republica Moldova, capacitatea de transport dinspre Romania spre Republica Moldova, va fi de 1,5 pana la 2,2 miliarde mc/an asa cum s-a convenit cu autoritatile guvernamentale din Republica Moldova, respectiv de 4 pana la 6 milioane mc/zi", este mentionat in comunicatul emis de Transgaz.