Gazprom a acuzat Danemarca că întârzie construcția Nord Stream 2

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Un fond de investiții din Londra, parte a unui grup ce are fondatori şi firme ce duc în zone offshore va cumpăra activele grupului Gas Natural Fenosa/Naturgy din Republica Moldova.

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

Amazon realizeaza un serial extrem de scump bazat pe romanele "Lord of the Rings" scrise de J.R.R. Tolkien. Cu investitii de 250 de milioane de dolari doar pentru drepturi de autor si inca 250 pentru realizarea primelor doua sezoane, productia isi propune sa surclaseze succesul...

Autoritatea de reglementare auto din Germania, KBA, investighează Daimler sub suspiciunea că peste 60.000 de automobile Mercedes au fost dotate cu softuri pentru manipularea testelor de poluare.

Meteorologii nu vin cu veşti bune. Urmează trei zile în care temperaturile scad dramatic în aproape toată ţara, chiar şi cu 10 grade sub normalul perioadei.

Proiectul Nord Stream-2 implică construirea unei noi conducte de gaze prin Marea Baltică, din Rusia către Germania, lângă traseul conductei Nord Stream deja existente. Capacitatea sa va fi de 55 de miliarde de metri cubi de gaz pe an, lungimea – peste 1.200 km. Costul total al proiectului este estimat la 9,5 miliarde de euro.

„Astăzi, după mai mult de doi ani de la depunerea primei cereri de obținere a unui permis de construcție în apele Danemarcei, Nord Stream 2 AG depune cea de-a treia cerere privind ruta gazoductului”, se arata in declaratia companiei.

