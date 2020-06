Gazprom își pierde toate atuurilee în Balcani și în Mediterana?

Singurul instrument de apărare a teritoriului de către Gazprom a fost semnarea unui contract pe 10 ani (până în 2030) cu compania grecească Mytilineos, posesoarea unor fabrici metalurgice și a unor centrale electrice. Mytilineos are un consum anual de 0,6 miliarde mc de gaz, cam a opta parte a consumului total din economia elenă.

După cum se poate vedea, după trei ani de creștere a livrărilor (2016-2017-2018) de la 2,7 miliarde de metri cubi până la 3,3 miliarde de metri cubi, anul 2019 a adus o scădere dramatică a livrărilor de gaz rusesc în peninsulă (sub 2,5 miliarde de tone). De ce? răspunsul la această întrebare îl vom găsi urmărind evoluția livrărilor de gaz lichefiat (LNG):

Grecia a fost, mult timp, o piață mică, dar extrem de sigură pentru gigantul rus Gazprom. În fiecare an, rușii livrau pe piața elenă, prin conducta Transbalkan, între 2,5 și 3,5 miliarde de metri cubi de gaz, cam o treime din consumul anual al României:

