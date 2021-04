General american: Mi-aş dori ca şi liderii politici din Berlin şi Paris să ceare retragerea armetei ruse din R. Moldova, așa cum a făcut și Maia Sandu

Noua administraţie de la Washington ar trebui să elaboreze o nouă strategie pentru regiuena Mării Negre care să includă şi Republica Moldova cu o atenţie sporită asupra problemei transnistreane. Declaraţii în acest sens a făcut Let. Gen. rt. Ben Hodges, Comandat al Armatei SUA în Europa în anii 2014-2018, Comandant al forţelor terestre aliate NATO în anii 2012-2014, în exclusivitate pentru emisiunea Conexiuni de la TVR MOLDOVA.

„După mine, Preşedintele dumneavoastră (n.r.Maia Sandu) a demonstrat foarte mult curaj chiar în timpul primei săptămâni de mandat, atunci când a declarat că a venit timpul ca soldaţii ruşi să plece din Transnistria. Este un început măreţ, când un lider politic începe să vorbească atât de clar. Mi-aş dori ca şi liderii politici din Berlin şi Paris să vorbească la fel de clar. Va fi necesar ca Berlinul şi Parisul să facă presiuni asupra Kremlinului pentru a se obţine acest lucru. Fără o presiune din partea Germaniei şi a Franţei asupra Kremlinului, nu cred ca va fi posibil. De asemenea, şi SUA trebuie să colaboreze strâns cu liderii din Berlin şi Paris asupra acestui subiect. Când Preşedintele Biden i-a spus Preşedintelui Putin despre faptul că suveranitatea Ucrainei este prioritatea noastră, a fost enunţată de fapt, o declaraţie de politici. Dar noi încă nu avem o strategie care să susţină aceste politici. Eu cred că administraţia trebuie să elaboreze o strategie pentru regiunea Mării Negre, care să includă Republica Moldova, cu tot cu o politica sa în privinţa Transnistriei. În mod evident, rezultatul pe care ni-l dorim ar fi ca trupele blindate ruseşti să înceapă părăsirea unor astfel de regiuni, precum Transnistria”, a declarat Let. Gen. rt. Ben Hodges, Comandat al Armatei SUA în Europa în anii 2014-2018, Comandant al forţelor terestre aliate NATO în anii 2012-2014, în exclusivitate pentru emisiunea Conexiuni de la TVR MOLDOVA.

„După mine, acesta este un exemplu a modului in care Kremlinul îşi doreşte să facă uz de aceste mişcări ca şi demonstraţie de influenţă, pentru a testa administraţia Biden, pentru a pune presiuni asupra administraţiei lui Zelenski, dar, de asemenea, este o demonstraţie a neglijării de către ei a normelor dreptului internaţional şi ignorarea mediului de pace. De sigur, ei pot face exerciţii militare, însă trăsătura principală a exerciţiilor ruseşti este lipsa transparenţei; de fapt, dacă ar fi mai transparenţi, ar putea scădea din tensiuni şi să atenueze îngrijorările oamenilor. Este important să ţinem minte faptul că soldaţii ucraineni mor practic în fiecare săptămână, chiar ieri am aflat de nimicirea unui soldat, întimpul aşa numitei „încetări a focurilor”. Această situaţia ar putea înceta imediat,dacă Kremlinul şi-ar dori acest lucru”, a declarat Let. Gen. rt. Ben Hodges, Comandat al Armatei SUA în Europa în anii 2014-2018, Comandant al forţelor terestre aliate NATO în anii 2012-2014.

„Ar fi trei lucruri. În primul rând, cu siguranţă, forţele Federaţiei Ruse sunt bine echipate, modernizate, au capacităţi foarte mari. Dar forţele armate ucrainene au oprit forţele ruse la ceea ce numim azi „linia de contact” , unde ruşii au fost nevoiţi să se oprească. Şi asta în pofida faptului că ruşii deţin superioritate în ceea ce priveşte forţele aeriene şi capacitatea navală. Forţele armate ale Ucrainei au oprit forţele ruseşti, şi acest lucru este o demonstraţie a calităţii forţelor armate ale ucrainene. În al doilea rând, am învăţat multe despre capacităţile forţelor armate ale Federaţiei Ruse in ceea ce priveşte manevrarea dronelor şi altor arme electronice, abilitatea lor de a intercepta mesajele si a stabili destinaţia, atunci cînd interceptează mesajele de la sursă; acest proces de învăţare a fost destul de dureros, dar cu toţii am însuşit lecţia. În al treilea rând, desigur, dezinformarea este parte a Forţelor ruse, la fel ca tancurile şi artileria. Şi dorinţa de răspândi minciuna, de a induce în eroare, de a crea naraţiuni false este una din metodele pe care le aplică”, a adăugat Let. Gen. rt. Ben Hodges, Comandat al Armatei SUA în Europa în anii 2014-2018, Comandant al forţelor terestre aliate NATO în anii 2012-2014.