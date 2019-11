Generalul Hodges: Marea Neagră – locul PROBABIL unde va începe războiul NATO cu Rusia

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

‘Pentru că nu vede potenţial economic aici, mize mari. Da, există un soi de comerţ, dar comerţul cu Balcanii, cu Georgia nu este atât de important. Regiunea are nevoie de dezvoltare, este important de dezvoltat potenţialul ei economic pentru ca ţările occidentale să devină „acţionari” ai securităţii regionale. În consecinţă, Europa va deveni mai interesată de securitatea Georgiei şi a Ucrainei’, a concluzionat Hodges.

‘Cred că regiunea Mării Negre va fi cel mai probabil viitorul teatru de conflict. În orice caz, acesta este un spaţiu, unde noi (NATO) suntem în situaţie de rivalitate (cu Rusia). Ucraina are un rol esenţial în zona Mării Negre, de fapt, tocmai din această cauză Rusia a anexat Crimeea pentru că de acolo (din peninsulă) poate atinge 97% din coasta Mării Negre cu diverse tipuri de armament’, a explicat Ben Hodges într-un interviu acordat la începutul săptămânii agenţiei de presă citate.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)