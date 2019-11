George Damian: „Felicitări tuturor celor care ați susținut și realizat alianța ACUM-PSRM: i-ați pus în mâini toată puterea lui Igor Dodon”

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Fracțiunea PSRM a ieșit la declarații după întrevederea cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Noi am discutat cu domnul Președinte. Anterior ne-am convocat și cu fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o ședință separată, noi am discutat despre...

Astă vară când ziceam că alianța ACUM cu PSRM va ține doar cât le va conveni socialiștilor, deștepții de la Chișinău și București ziceau că nuuu! noi am depășit clivajul geopolitic, noi de-acum facem treabă, facem reforme, dezoligarhizare.

