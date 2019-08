George R.R. Martin: Finalul serialului „Game of Thrones” nu va influenţa viitoarele romane

Scriitorul George R.R. Martin, a cărui serie de romane „A Song of Ice and Fire” a stat la baza serialului „Game of Thrones”, a declarat într-un interviu acordat The Observer că finalul producţiei HBO nu va influenţa viitoarele sale două romane.



„Nu schimbă absolut nimic”, a spus el. „Nu poţi mulţumi pe toată lumea, aşa că trebuie să te mulţumeşti pe tine”.

Fără să dea detalii, el s-a limitat la a spune că unele teorii emise de fani sunt corecte, iar altele nu. „Vor afla când voi fi terminat”.

Despre influenţa pe care a avut-o serialul HBO asupra lui, el a spus: „Nu cred că serialul a fost foarte bun pentru mine. Lucrul care ar fi trebuit să mă grăbească, de fapt, m-a încetinit. În fiecare zi, mă aşezam să scriu şi, chiar dacă aveam o zi bună, mă simţeam groaznic pentru că mă gândeam: «Dumnezeule, trebuie să termin cartea. Am scris doar patru pagini, când ar fi trebuit să am patruzeci»”.

Celebritatea i-a afectat şi viaţa personală. Martin a spus că îi lipsesc zilele când putea merge la o librărie fără a fi remarcat, aceasta fiind activitatea lui preferată.

„Să intru şi să rătăcesc printre stive, să iau nişte cărţi, să citesc puţin, să plec cu o grămadă de lucruri de care nu am auzit înainte să ajung acolo. Acum, când merg într-o librărie, sunt recunoscut în 10 minute şi este o mulţime în jurul meu. Aşadar, câştigi multe, dar şi pierzi lucruri”, a adăugat el.

Serialul „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones” s-a încheiat în luna mai a acestui an, odată cu al optulea sezon.