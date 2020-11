George Simion (AUR): Românii dezamăgiți de actualii politicieni, au o ALTERNATIVĂ. Vom fi surpriza acestor alegeri

„Vom fi surpriza acestor alegeri. Fiecare guvern provizoriu care s-a instalat parcă și-a plătit guvernarea cu distrugerea bogăției naționale, cu închiderea fabricilor, cu distrugerea locurilor de muncă. Mai avem Taromul, CEC-ul și portul Constanța și am terminat cu totul. Suntem singurul partid care este pe toate buletinele de vot din toată țara și în diaspora, unde avem o susținere foarte mare din partea românilor plecați peste hotare”, a mai spus Simion.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca de a proiecta o siguranță în echipa socialiștilor. Șansele lui Dodon să devină premier...

Horoscop 19 Noiembrie 2020, ora: 08:00

Saturn este in Capricorn si te tine din scurt. Pe masura ce face cuadratura cu Venus, sextil cu Soarele, dar si concjunctie cu Luna, Saturn iti ofera sansa de a-ti indeplini toate promisiunile. Poti vedea, in sfarsit, primele semne ale locului in care te indrepti. Nu numai ca planurile cu...