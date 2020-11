George Simion (AUR): Românii trebuie să se unească pentru un proiect de țară. Trebuie să scăpăm de toate marionetele Moscovei

George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor, este de părere că societatea românească a fost dezbinată pentru destul timp. Acum a venit vremea ca românii să-și recapete încrederea în politicieni și să se unească în jurul unui proiect de țară.

În cadrul dezbaterii electorale de la televiziunea publică, Simion a adus în discuție principalele obiective ale partidului AUR, printre care se numără depolitizarea administrației publice, dar și reunirea celor două state românești.

„Dorința noastră nu este să ne angajăm membrii de partid la stat, ci să conducă România oamenii valoroși. Este momentul să fim sinceri, școala online nu funcționează, ne este frică să mergem în spitale”, a declarat Simion, subliniind că reforma se poate face doar redând românilor încrederea în ei înșiși și unificând societatea. „Trebuie să ne unim eforturile și energiile epentru un proiect de țară”.

Întrebat dacă se mai poate concretiza reunirea cu Rep. Moldova, Simion s-a arătat încrezător. „Este visul unei națiuni, de asta am scris peste tot Basarabia e România. Atât Cernăuți, cât și Chișinău sunt orașe românești, iar România pe care am învățat-o eu de la Mihai Eminescu este de la Nistru până la Tisa. Am scăpat de Igor Dodon, trebuie să scăpăm de toate marionetele Moscovei”, a mai spus Simion.