George Simion (AUR): Vom construi AUR prin puterea exemplului

O să rămân același pe care voi îl cunoașteți, de asta am și anunțat că îmi donez 90% din salariu. Sunt presiuni din partea multora să luăm banii alocați pentru partidele politice, să începem și noi să avem sedii, secretare, beneficii. Nu o să folosim acei bani pentru partid pentru că sunt bani din banii noștri de taxe și impozite, sunt bani fără de care putem construit AUR. Noi va trebui să construim AUR prin puterea exemplului și, de aceea, nu vom folosi aceste beneficii în interesul AUR, ci în interesul națiunii române. Vom avea nevoie de fiecare dintre voi să contribuiți. Leul vostru donat e mai important decât milioanele de euro cu care încearcă unii și alții să ne cumpere. Voi avea nevoie de fiecare dintre voi pentru că zeci de mii de oameni vaccinați împotriva manipulării sunt mai importanți decât toți banii din lume. Vă rugăm veniți alături de noi!”

Sănătate 18 Ianuarie 2021, ora: 13:23

S-au lipit cateva kilograme in plus de tine de sarbatori? Nu te impacienta; poti scapa de ele in doar doua saptamani, cu doar putina perseverenta si multa atentie.