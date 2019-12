George Simion anunță lansarea unei formațiuni politice a tuturor românilor: Românii sunt aurul țării

Pe 1 decembrie, la Alba Iulia, a fost lansată Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). În contextul Zilei Naționale a României, în capitala Unirii au fost semnate primele 200 de adeziuni la noua entitate politică.



„Astăzi, de 1 decembrie, în Capitala Marii Uniri, lansăm cadoul nostru pentru România: Alianța pentru Unirea Românilor. Este forma prin care vom activa oriunde trăiesc români și ne vom implica în toate alegerile. Vom ajuta ca neamul românesc să dăinuie. Din Chișinău până în Carei, din Londra până în Vârșeț, vă cunosc și îmi dau seama de potențialul pe care îl avem. Mai presus de aurul galben, aurul verde sau aurul negru sunteți voi – voi sunteți aurul țării. De-acum înainte suntem împreună!”, a declarat George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor, în cadrul primului Congres al formațiunii.

„Ținta pe care o avem în față sunt alegerile locale și parlamentare din 2020, un obiectiv greu pentru o mișcare aflată la început. Ne propunem să avem liste complete din fiecare județ din țară pentru alegerile locale și liste complete pentru Camera Deputaților și Senat la alegerile parlamentare, aceasta este direcția următoare”, a mai precizat Simion.

Liderul unionist a menționat că următorii pași ai Alianței vizează crearea de filale județene și locale, iar pe 24 ianuarie, de Ziua Principatelor Române, va fi votată conducerea centrală a noii formațiuni politice.

„În AUR am înglobat și români de rând și societate civilă, și persoane implicate în administrația publică. AUR va fi forța care va putea reprezenta politic toți românii. Orice român care iubește tricolorul, care are credință, care pune preț pe familie și libertate va putea candida sub sigla AUR. Să nu ne fie frică să fim curajoși!”, a îndemnat Simion.

Următorii pași anunțați sunt crearea de filiale județene și locale, iar pe 24 ianuarie va fi votată conducerea centrală a noii formațiuni politice.