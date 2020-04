George Simion: Axa Budapesta-Moscova nu vrea să lase din gheare Chișinăul

Nori de ploaie se adună. De la Cluj către Orhei, unii vor să ne impună să jucăm cum cântă ei.



O sută de mii de măști sunt donate de către Ungaria către guvernul lui Dodon. Chișinăul a cerut Uniunii Europene – şi în special Ungariei –ajutor pentru combaterea epidemiei cu coronavirus, pe două căi: pe fondul cooperării bilaterale şi pe linie NATO. Poate pentru un novice următoarele paragrafe și perversitatea ministrului de externe Péter Szijjártó nu sunt evidente.



TOT CE E ROMÂNESC NU PIERE, ÎN CIUDA TUTUROR!

Oare felul în care Putin și Orban), în anul TRIANONULUI, cu știri mediatizate la DIGI24 de corespondentul Balasz Barabasz nu are nimic de-a face cu trecerea prin Camera Deputaților a statutului autonomiei așa-zisului Ținut Secuiesc?

“Eu, ca reprezentant al unui guvern creştin-democrat, doresc să spun că apreciem foarte mult activitatea guvernului social-democrat din această ţară pe care o depune în scopul promovării intereselor naţionale. Noi gândim de asemenea că pentru noi Ungaria este înainte de toate, şi respectăm ţările care pun pe primul plan interesele naţionale proprii”, a declarat ministrul.

“Facem apel la Comisia Europeană să nu aplice discriminarea politică în privinţa Moldovei şi să transfere fără întârziere ajutorul financiar stabilit anterior, adică încă 70 de milioane de euro din cei 100 de milioane euro pe care i-a promis, pentru că niciodată nu a fost mai mare nevoie de aceşti bani în această ţară.

Şi rugăm Comisia Europeană să vireze neîntârziat şi ajutorul de 100 de milioane euro destinat combaterii epidemiei”, a spus Péter Szijjártó.

NOTA BENE: E același ministru de externe externe Péter Szijjártó care l-a admonestat dur pe ambasadorul României la Budapesta, Marius Lazurca, pentru că a pus la îndoială sprijinul pentru etnicii maghiari din Transilvania, derulat sub planul Kos Karoli (de altfel , un anti-român veros născut în Transilvania).



IDIOȚII ȘI AGENȚII DE LA BUCUREȘTI

Dragi cititori ai Timpului, voi mă cunoașteți cel mai bine prin editorialele mele dar și prin activitatea noastră permanentă pentru Unirea celor două maluri de Prut. De când e K.W. Iohannis la Cotroceni am primit multe jigniri din zona administrației prezidențiale. Încă din primul an de mandat, am fost umiliți, când, venind pe jos de la Chișinău spre București (prima mea interdicție) nu am fost primiți de președintele României. Oamenii din servicii apropiate lui Iohannis și din niște așa-zise think-tankuri au răspândit minciuna că

Așa spun consilierii de la Cotroceni din vremea lui Iliescu-KGB (Talpeș) până la Băsescu (Iulian Fota), că nu e timpul să vorbim despre Unire și se ocupă ei. De fapt nu fac nimic, doar capital politic, doar stau sluj în fața axei Berlin-Moscova. Nu mai e nevoie să amintesc cât de mult a deziluzionat Traian Băsescu prin proiectul eșuat numit PUN (am fost acolo și am văzut cum special nu s-au creat structure teritoriale și cum special oamenii lui Plahotniuc le plătea hotelurile) sau când a scuipat pe obrazul tuturor unioniștilor recomandând să fie votată Alianța anti-românească ACUM. Rezultatul: pentru prima oară în istorie nu avem o forță românească în parlamentul R.Moldova! E momentul acum să ne punem niște întrebări despre vremelnicii președinți ai României din ultimii 30 de ani!

Eu răspunsurile mi le-am dat de la finalul anului Centenar, de aceea am înființat pe 1 decembrie 2019 la Alba Iulia A.U.R.(Alianța pentru Unirea Românilor) care activează pe ambele maluri ale Prutului și în Diaspora. Găsiți răspunsurile și voi, parțial în cartea BLOCAȚI ÎN LABIRINT (Editura TIMPUL, 2017, Chișinău), total în CUM I-AM CUNOSCUT (Editura Letras, 2019, București). Suntem manevrați de uneltele Moscovei și a marilor puteri mondiale iar interesul poporului român, de la Tisa la Nistru și până la Bug, nu este reprezentat de nicio forță autohtonă.

Presiunile puse pentru dezmembrarea teritorială a României, la 100 de ani de la Pacea de la Trianon nu vor avea șanse de izbândă atâta timp cât mai sunt români pe aceste meleaguri. Diversiunile create de Moscova prin slugile vremelnice de la Chișinău și București sunt atât de evidente că trusturile de presă comandate prin ambasade nu mai reușesc să mintă poporul român. Așa cum a zis președintele SUA, Donald Trump, este vremea patrioților. Jos hotarul de la Prut, dezideratul nostru național de REUNIRE se va înfăptui.

Continuăm lupta!