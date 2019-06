George Simion cere autorităților din R. Moldova să anuleze decizia prin care a fost declarat indezirabil

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Premierul britanic Theresa May i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin, în marja summitului G20 din Japonia, „să pună capăt actelor de destabilizare și iresponsabile care ameninţă Marea Britanie şi pe aliaţii săi”, relatează AFP. Fără acest lucru „nu...

,,Consider decizia una ilegală, neîntemeiată, abuzivă și întocmită cu abateri grave de la legislația internațională, cât și cea națională, motiv pentru care urmează a fi anulată. Biroul pentru Migrație și Azil a acționat la comandă politică pentru simplul motiv că promovam pe teritorul Republicii Moldova ideea unionistă. Pentru a evita o eventuală condamnare a Republicii Moldova la CEDO, se impune necesitatea anulării Deciziei nr. 591 emisă de Biroul de Migrație și Azil din cadrul MAI”, a declarat George Simion, potrivit unui comunicat emis presei.

