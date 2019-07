George Simion, despre dosarul interdicției în R. Moldova: „Se va împlini un an de când nicio instanță de acolo nu a judecat procesul meu”

Liderul unioniștilor, fost candidat la alegerile europarlamentare, George Simion, le-a mulțumit celor care luni au manifestat stradal la Chișinău pentru anularea interdicției lui de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. În același timp, Simion a anunțat că nu mai tolerează bătaia de joc din partea autorităților din stânga Prutului.

„Mulțumesc celor care au ieșit în stradă azi la Chișinău pentru mine! Și vă anunț cu tristețe că se va împlini în curând un an de când nicio instanță de acolo nu a judecat procesul meu, în niciun fel. Avocatul meu tocmai m-a anunțat că nu există niciun termen în dosarul meu la judecătoria Rîșcani. Anterior, la termenul din 29 noiembrie 2018 judecătorul s-a îmbolnăvit subit și a fixat următorul termen peste 5 luni, tocmai pe 8 aprilie 2019. Și nici pe 8 aprilie procesul nu a avut loc, din cauza „reorganizării” instanțelor. Cred în Unire, cred în unitate, tocmai de aceea rog pe toți ai noștri de dincolo să mă sprijine, punând presiune ca sistemul de acolo să facă dreptate. Acesta este motivul pentru care am fost vineri în vamă, acesta este motivul pentru care vă cer asta. Răbdare am, dar nu suport bătaia de joc”, a scris George Simion pe Facebook.

George Simion nu a fost lăsat vineri să intre în Republica Moldova. Interdicția de a trece Prutul stabilită de oligarhul Vladimir Plahotniuc este menținută de noul regim de la Chișinău Maia Sandu-Andrei Năstase-Igor Dodon.

La finalul lunii iunie, George Simion, prin avocatul său, a depus o cerere la Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău, în atenția ministrului Andrei Năstase, prin care a solicitat anularea interdicției sale de a intra în Republica Moldova timp de 5 ani.

Scoaterea interdicției aplicate lui George Simion de a intra în Republica Moldova a fost cerută luni de mai mulți membri ai Asociației UNIREA-ODIP, care au organizat un flashmob în fața Ministerului Afacerilor Interne.

Biroul migrație și azil al MAI a precizat că doar instanța de judecată are competența de a anula hotărârea prin care George Simion a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova.