German ucis de doi imigranți din Orientul Mijlociu. Neonaziştii scandează „Afară cu Merkel!”

Ura revărsată în stradă şi vânătoarea de oameni pe străzi „nu au ce căuta într-un stat de drept”. Asta spune cancelarul german Angela Merkel, după două zile de violenţe provocate de simpatizanţi ai extremei drepte la Chemnitz, localitate din fosta Germanie comunistă. Cel puţin 6 oameni au fost răniţi în timpul incidentelor de aseară. Totul a pornit cu două zile în urmă, după ce un german de 35 de ani a fost înjunghiat mortal de doi imigranţi din Orientul Mijlociu. Ambii sunt arestaţi acum, dar a fost de ajuns ca oraşul să ia foc.

Peste 800 de simpatizanţi neonazişti au demonstrat în centrul oraşului Chemnitz, în jurul unei statui uriaşe ale lui Karl Marx, unul dintre întemeietorii socialismului. Situaţia a degenerat rapid când pe partea cealaltă a străzii a apărut un grup de manifestanţi anti-fascişti. Extremiştii de dreapta au vrut să rupă cordonul de securitate, s-au încăierat cu forţele de ordine, au aprins torţe şi petarde.

Poliţia a folosit două tunuri cu apă şi, până la urmă, extremiştii de dreapta au plecat în marş prin oraş, aşa cum era planificat. Ei au strigat şi "afară cu Merkel" pe motiv că şefa guvernului federal este de vină pentru numărul mare de imigranţi. Ceea ce i-a şocat pe germani este însă faptul că neonaziştii au format un fel de patrule şi au început să-i urmărească pe imigranţii din oraş.





Angela Merkel, cancelarul Germaniei: Ceea ce am văzut (după crimă -n.r.) nu are ce căuta într-un stat de drept. Am văzut imagini cu oameni vânaţi şi mulţimi mânate de ură pe străzi. Aşa ceva nu are ce căuta într-un stat de drept. Subliniez încă o dată acest lucru.

Din fericire, momentan nu sunt victime, dar situaţia rămâne încordată. Primarul social-democrat din Chemnitz a promis că nu va tolera acte de violenţă împotriva nimănui, localnic sau imigrant.

Barbara Ludwig, primarul din Chemnitz: Nu toţi locuitorii au alergat prin oraş vânând alţi oameni, însă oricine a făcut aşa ceva s-a plasat în afara legii. Nu există niciun motiv şi nicio scuză pentru un astfel de comportament.

Presa îl consideră vinovat moral pentru valul de violenţe pe un politician, după ce acesta a postat pe contul său de facebook un anunţ, în care practic îi îndemna pe civili să se substituie poliţiei. Până şi colegii săi din AFD au început să se delimiteze de astfel de atitudini, pe care publicaţia Der Spiegel de exemplu, le aseamănă cu atmosfera din timpul Republicii de la Weimar, înainte ca naziştii să preia puterea.

Jens Maier, deputat AFD în Parlamentul Federal: Sincer să vă spun, nu suntem deloc mulţumiţi de cele spuse de domnul Frohnmaier. Este un membru ales direct al Parlamentului, la fel ca noi, şi trebuie să decidă el însuşi ce ar trebui să facă de acum încolo.

Sursa: digi24.ro