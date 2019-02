Germania AJUTĂ Rusia să-și întărească puterea în UE

Această iniţiativă a Administraţiei americane "nu are drept scop de a fi percepută ca o ameninţare, ci ca un mesaj clar al politicii americane", a subliniat purtătorul de cuvânt, estimând că singurul "şantaj" posibil în acest dosar ar fi acela de a vedea Kremlinul controlând livrările de gaz către Europa în viitor.

"Scrisoarea le aminteşte tuturor întreprinderilor implicate în sectorul de gazoducte pentru exportarea de energie din Rusia că ele se expun sancţiunilor americane", anunţa, in ianuarie, purtătorul de cuvânt al Ambasadei SUA la Berlin.

Sub președinția României, directiva UE privind gazele trebuie revizuită, astfel încât toate conductele de pe teritoriul UE, inclusiv cele offshore, să fie de competenţa legislaţiei europene.

Nord Stream 2 va permite livrarea de gaz rusesc către Germania şi alte ţări din Europa, trecând direct prin Marea Baltică şi prin urmare ocolind Ucraina, până acum principalul punct de tranzit. Acest gazoduct va urma acelaşi parcurs ca primul gazoduct de acest fel, Nord Stream 1, via apele teritoriale a cinci ţări: Rusia, Finlanda, Suedia, Danemarca şi Germania. Miza este de a dubla capacitatea de gaz transportată.

"Am ajuns la un acord care nu a fost posibil decât graţie cooperării strânse între Franţa şi Germania, sub preşedinţia română a Consiliului UE", a declarat cancelarul german Angela Merkel într-o conferinţă de presă organizată la Berlin. Franţa şi Germania au fiecare companii implicate în proiectul Nord Stream 2.

Această revizuire, propusă de Comisia Europeană, este percepută ca o dorinţă a Executivului comunitar de a reglementa mai bine proiectul gazoductului Nord Stream 2, care este în prezent construit între Rusia şi Germania, via Marea Baltică. Potrivit Bruxellesului, acest proiect pune în discuţie independenţa energetică a UE şi securitatea aprovizionării cu gaze naturale.

"Acest lucru are sens din punct de vedere economic, efectele negative politice vor fi semnificative: Moscova îşi va întări puterea, în timp ce neîncrederea statelor central şi est-europene faţă de Germania va spori", a mai scris publicaţia.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

În istoria omenirii sunt evenimente, date care devin și rămân memorabile prin transformările pe care le produc, prin impactul lor asupra umanității. 1917 este tocmai unul dintre anii care jalonează puternic istoria secolului al XX-lea, dar nu pentru că a fost al treilea an al...

Actualitate 11 Februarie 2019, ora: 08:52

Expertii Institutului National pentru Cercetare in Domeniul Apararii din Suedia au publicat un raport in care sustin ca Rusia se pregateste de un razboi in toata regula.