Germania preia conducerea Forţei NATO de reacţie rapidă, înființată în urma crizei din Ucraina

Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date dispărute, după ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prăbușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relatează The Guardian.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a aflat la schi, pe pârtiile din Păltiniş, în ultima zi din an, potrivit Digi24.

Pentru extinderea nivelului ridicat de pregătire, soldaţii din VJTF provin în fiecare an din diferite ţări. Italia a contribuit cu cea mai mare parte în 2018, iar în 2020 este rândul Poloniei. În 2015, Germania a fost instrumentală în crearea VJTF.

Armata germană furnizează în jur de 4.000 dintre ei, în plus faţă de aproximativ 1.000 de angajaţi în alte domenii organizaţionale. Alţi soldaţi sunt furnizaţi de aliaţi precum Franţa, Olanda şi Norvegia.

Bundeswehr-ul a preluat marţi conducerea Forţei NATO de reacţie super-rapidă, informează agenţia germană de presă dpa, citată de Agerpres. „Vârful de lance“ al NATO, denumit oficial Forţa Întrunită cu Nivel de Reacţie Foarte Ridicat (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF), a fost înfiinţat în urma crizei din Ucraina şi a devenit de atunci un element al strategiei de descurajare împotriva Rusiei.

