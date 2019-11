Gheorghe Cavcaliuc lucrează pentru o companie petrolieră / Fostul șef al IGP ar avea un salariu de 20 de ori mai mare decât la poliție

Fostul șef-adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc activează în cadrul unei companii petroliere internaționale. Despre funcția pe care o ocupă în această companie și în ce domeniu activează a vorbit în cadrul emisiunii „Zi de zi” de la postul de televiziune Publika, transmite CURENTUL.

„La opt zile după plecarea mea de la IGP am fost sunat din partea câtorva companii care mi-au propus oferte de muncă în domeniul securității, domeniul în care mă pricep cel mai bine. Peste câteva zile am acceptat una dintre propuneri și în prezent activez în calitate de Șef al departamentului Securitate în cadrul unei companii petroliere internaționale. M-ați întrebat din ce trăiesc, pot să vă spun că aici am un salariu practic de 20 de ori mai mare decât la poliție. Este o responsabilitate foarte mare, foarte mult de lucru, dar aceasta este funcția care mi-a fost propusă și eu continui să lucrez”, a spus fostul șef-adjunct al IGP Gheorghe Cavcaliuc.

Precizăm că, Gheorghe Cavcaliuc activează în cadrul companiei ASCOM în calitate de șef pe securitate. Compania ASCOM aparține milionarului Anatol Stati.

Gheorghe Cavcaliuc a absolvit Colegiul de poliție „D. Cantemir” al Academiei de poliție „Ștefan cel Mare”. Este licențiat în drept și master în științe politice.

Pe parcursul anilor a ocupat mai multe funcții importante: inspector al serviciului Poliției Criminale din cadrul CPR Strășeni, CPS Centrul al CGP Chișinău, inspector superior al Secției delicte transfrontaliere și informaționale, inspector principal al Serviciului „A” al Direcției poliției economice, șef al Serviciului investigarea și contracararea grupărilor criminale, etc..

De asemenea, Gheorghe Cavcaliuc este menționat cu diferite distincții și merite deosebite.

