Gheorghe Dincă venea din Craiova când Alexandra cerea ajutor la 112 / Apelul disperat al tatălui Alexandrei: 'Dacă o aveţi pe Alexandra, lăsaţi-o să vină acasă!'

Noi imagini obţinute de reporterii Observator reconstituie pas cu pas drumul criminalului prin două oraşe, înainte de ultimul strigăt de ajutor al Alexandrei Măceșanu. În dimineaţa crimei, Gheorghe Dincă a mers şi în Craiova. A străbătut aproape 100 de kilometri, să-şi încarce cartela telefonică. Imaginile nu au fost ridicate încă de poliţie, iar martorii care l-au văzut pe individ în zonă povestesc că i-a terifiat comportamentul lui.



Sunt ultimele imagini cu Gheorghe Dincă, filmate înainte ca bărbatul s-o suprindă pe Alexandra vorbind la telefon cu poliţiştii. Joi, ora 10 şi 3 minute. Suspectul apare pe o stradă din Craiova, la 50 de kilometri de Caracal. Intră într-un centru comercial, cu o ţintă clară.

Gheorghe Dinca era cunoscut ca avand mai multe telefoane mobile. In dimineata in care Alexandra a încercat să își salveze viata, el a venit într-un complex comercial pentru a-și incărca o cartela.

(Martor): Nici nu am ştiut că este ce este. Habar nu aveam.

(Reporter): Nu a dat niciun semn?

(Martor): A cumpărat cartela şi după aia şi-a văzut de drum.

Gheorghe Dincă urcă apoi într-un taxi. Nu se îndreaptă direct spre Caracal, ci spre centrul oraşului Craiova. Sunt imagini esenţiale, care întregesc filmul zilei în care Alexandra ar fi fost ucisă. Şi totuşi, poliţiştii nu le-au ridicat.

Oficial, anchetatorii ştiu doar că Gheorghe Dincă a plecat de acasă joi, la ora 8 şi 40 de minute. După doar câţiva kilometri, a parcat pe marginea şoselei, a coborât de la volan, a traversat şi apoi s-a întors brusc la autoturism. De acolo a luat câteva bijuterii pe care le-a aruncat într-o curte şi pe care anchetatorii le-au recuperat ulterior. A fost momentul în care individul a plecat pe jos spre o staţie de microbuz şi, de acolo, la Craiova.

El ales să îşi încarce acolo cartela telefonică, deşi putea face acest lucru şi în Caracal. Pentru Alexandra, a fost răgazul care i-ar fi putut salva viaţa. Aproape o oră în care a cerut de cinci ori ajutorul. Primul apel la 112 a fost la ora 11:05.

Operator 112 (1): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?

Alexandra: Bună ziua, vreau și eu în legătură cu poliția!

Operator 112 (1): Ce s-a întâmplat doamnă, cum vă numiți?



Alexandra: Sunt domnișoară, am 15 ani, și ieri am fost sechestrată de către un domn...

Au urmat dialoguri halucinante cu poliţiştii care nu au reuşit să o găsească şi un final tragic al convorbirii....

Alexandra: A venit, a venit, a venit...Veniți repede, vă rog!!!

La doar câteva minute după ora estimată a crimei, Gheorghe Dincă este filmat mergând să îşi recupere maşina pe care o lăsase de dimineaţa la câţiva kilometri de casă. Este 12 şi 13 minute. Un vecin îl duce cu un autoturism albastru. Suspectul coboară din maşină ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat, urcă la volan şi îşi continuă drumul spre centrul oraşului Caracal.

Se întoarce acasă la 12 şi 30 de minute. Imaginile contrazic încă o dată varianta procurorilor.

FELIX BĂNILĂ, șeful DIICOT: Se pare ca inculpatul nu a mai iesit din casa dupa orele 12.00.

Şoferul care l-a transportat pe Gheorghe Dincă a fost audiat. La fel şi mai mulţi vecini de-ai suspectului, care au povestit că l-au întâlnit în ziua în care Alexandra a dispărut.

La doar câteva minute după răpirea fetei, maşina bărbatului e filmată pe străzile din Caracal. La 10 si jumătate, autoturismul se îndreaptă spre casa suspectului. Cel mai probabil, Alexandra este înăuntru.

”A venit cu maşina, a oprit-o pe dreapta, a venit pe jos, a deschis porţile, d-aia l-a văzut el traversând, că nu a văzut că a coborât din maşină. După ce a deschis porţile, s-a întors, a urcat în maşină şi a intrat în curte. Şi un nepot chiar striga să ia nişte grâu cu el. Şi el a zis: "Nu am timp acum de vorbă, mă grăbesc". Şi a închis porţile şi a intrat înăuntru”, dezvăluie o vecină.

Cu o zi înainte s-o răpească pe Alexandra, Gheorghe Dincă trecuse prin Redea, o localitate aflata la câteva zeci de kilometri distanţă. De aici, lua oameni pe care îi plătea pentru diverse lucrări. Un bărbat povesteşte că a intrat în casa groazei de mai multe ori.

”Am lucrat acolo la el. I-am facut doua camere. In curte. Acolo in spate, sus. Venea, ne lua de asa, dimineata, seara ne lua inapoi. Era doar o poteca si ne duceam in camerele pe care le-am facut, doua camere”, spune n localnic.

Unde a dispărut Alexandra şi cum a avut timp Gheorghe Dincă să scape de cadavru sunt doar două dintre întrebările la care procurorii caută acum răspuns.



Apelul disperat al tatălui Alexandrei: 'Dacă o aveţi pe Alexandra, lăsaţi-o să vină acasă!'

Ion Mâceșanu, tatăl Alexandrei, fata de 15 ani răpită în urmă cu 8 zile, în Caracal, a făcut un apel disperat, în această seară, prin intermediul presei, către fiica sa și către cei care ar fi putut să o răpească.

'Credem că va fi bine. Alexandra este în viață și vrem ca ea să se întoarcă acasă. Dacă o aveți pe Alexandra, lăsați-o pe marginea drumului să se întoarcă acasă și nu mai facem nimic de acolo. Nu vrem decât să vină acasă', a declarat tatăl Alexandrei Mâceșanu.

Ion Mâceșanu a reușit, în această seară, în timpul declarației date în fața sediului Poliției Caracal, un gest incredibil.

Tatăl îndurerat le-a mulțumit tuturor celor care au intervenit în cazul dispariției fiicei sale, inclusiv operatorilor STS, polițiștilor și procurorilor.

Pe de altă parte, tatăl Alexandrei Mâceșanu a precizat că știe că fiica lui este în viață.

'Cred că Alexandra trăiește. Inima îmi spune că este în viață și ne rugăm să vină înapoi', a spus tatăl fetei.

Întrebat dacă trebuia ca autorităţile să intervină mai rapid, Ion Mâceșanu a spus: 'Cred că normal dacă se intervenea mai repede, nu judec pe nimeni, poate aşa sunt formalităţile... Poate era mai bine, poate aşa a fost să fie'.